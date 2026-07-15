Salaün Holidays lance une brochure dédiée aux Routes de la Soie

Salaün Holidays enrichit son offre en Asie centrale avec une nouvelle brochure - Photo : Salaün Holidays
Salaün Holidays élargit sa programmation en Asie avec une nouvelle brochure entièrement dédiée aux Routes de la Soie.
Le voyagiste y rassemble une sélection d'itinéraires à travers plusieurs territoires d'Asie centrale, de la Chine aux anciennes cités caravanières d'Ouzbékistan, en passant par le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Turkménistan.
Cités historiques, coupoles turquoise, déserts, steppes et chaînes montagneuses constituent le fil conducteur de cette nouvelle collection.
Certains des itinéraires proposés sont exclusifs et inédits, avec l'ambition de faire découvrir aux voyageurs les différentes facettes de territoires façonnés par des siècles d'échanges commerciaux et culturels.
Le voyagiste y rassemble une sélection d'itinéraires à travers plusieurs territoires d'Asie centrale, de la Chine aux anciennes cités caravanières d'Ouzbékistan, en passant par le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Turkménistan.
Cités historiques, coupoles turquoise, déserts, steppes et chaînes montagneuses constituent le fil conducteur de cette nouvelle collection.
Certains des itinéraires proposés sont exclusifs et inédits, avec l'ambition de faire découvrir aux voyageurs les différentes facettes de territoires façonnés par des siècles d'échanges commerciaux et culturels.
Salaün Holidays revendique une expertise historique sur l'Ouzbékistan
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Cette nouvelle brochure s'inscrit dans la continuité de la présence du groupe sur la destination. "Nous programmons l’Ouzbékistan depuis 1999", rappelle Michel Salaün, président du groupe éponyme.
Selon le dirigeant, 12 600 voyageurs ont découvert le pays au cours des 27 dernières années grâce à la programmation du voyagiste, qui se présente aujourd'hui comme leader sur cette destination.
"Il est donc pertinent de consacrer une brochure spéciale sur les Routes de la Soie et ses itinéraires mythiques", estime Michel Salaün. La brochure rassemble ainsi des circuits accompagnés, des voyages en petits groupes ainsi que des offres à la carte et sur-mesure.
L'offre vise à répondre à différents profils de voyageurs, qu'ils souhaitent suivre un itinéraire organisé ou construire un voyage personnalisé.
Salaün Holidays propose notamment des prestations comprenant les vols, l'hébergement, les transferts, les guides francophones et les excursions.
Selon le dirigeant, 12 600 voyageurs ont découvert le pays au cours des 27 dernières années grâce à la programmation du voyagiste, qui se présente aujourd'hui comme leader sur cette destination.
"Il est donc pertinent de consacrer une brochure spéciale sur les Routes de la Soie et ses itinéraires mythiques", estime Michel Salaün. La brochure rassemble ainsi des circuits accompagnés, des voyages en petits groupes ainsi que des offres à la carte et sur-mesure.
L'offre vise à répondre à différents profils de voyageurs, qu'ils souhaitent suivre un itinéraire organisé ou construire un voyage personnalisé.
Salaün Holidays propose notamment des prestations comprenant les vols, l'hébergement, les transferts, les guides francophones et les excursions.
Des circuits entre cités historiques et grands espaces
Parmi les principaux itinéraires proposés figure le circuit "L’Ouzbékistan et les Splendeurs de la Route de la Soie", organisé sur 10 jours et 9 nuits. Le voyage prévoit notamment la découverte de Tachkent, Samarcande et Boukhara, ainsi que des expériences immersives et des rencontres avec les populations locales.
La brochure comprend également plusieurs circuits de plus longue durée. "La Route de la Soie d’Ourguentch à Tachkent", sur 12 jours et 10 nuits, propose une découverte de Khiva, Boukhara et Samarcande, trois villes emblématiques de l'histoire de la Route de la Soie.
Autre itinéraire mis en avant : "La Grande Traversée de l’Asie centrale", un voyage de 15 jours et 14 nuits à travers trois anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale. Le circuit combine la découverte de steppes, de montagnes et de cités historiques, sur les traces des anciennes routes commerciales.
La brochure comprend également plusieurs circuits de plus longue durée. "La Route de la Soie d’Ourguentch à Tachkent", sur 12 jours et 10 nuits, propose une découverte de Khiva, Boukhara et Samarcande, trois villes emblématiques de l'histoire de la Route de la Soie.
Autre itinéraire mis en avant : "La Grande Traversée de l’Asie centrale", un voyage de 15 jours et 14 nuits à travers trois anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale. Le circuit combine la découverte de steppes, de montagnes et de cités historiques, sur les traces des anciennes routes commerciales.
Une programmation dédiée aux petits groupes
Salaün Holidays développe également une offre de voyages en petits groupes. "Le Grand Tour d’Ouzbékistan, héritages d’Orient et splendeurs caravanières", prévu sur 15 jours et 13 nuits, relie notamment Khiva, Boukhara et Samarcande. Le circuit met l'accent sur les expériences locales, avec des rencontres dans les villages, une nuit en yourte, un déjeuner chez l'habitant ainsi que la découverte de l'artisanat et de la vie quotidienne ouzbèke.
Un autre voyage de 13 jours et 11 nuits associe le Turkménistan et l’Ouzbékistan. Le parcours conduit les voyageurs à travers des déserts, des cités historiques classées à l'Unesco et plusieurs monuments emblématiques de l'architecture islamique.
La nouvelle brochure propose également des itinéraires liés aux grands temps forts du calendrier régional. Le circuit "Légendes d’hiver sur la Route de la Soie", organisé sur 8 jours et 6 nuits, permet de célébrer le Nouvel An à Tachkent, Boukhara et Samarcande.
Salaün Holidays programme également un voyage autour du Navrouz, la fête du printemps célébrée depuis plus de 2 500 ans en Asie centrale. Sur 11 jours et 9 nuits, le circuit associe la découverte de la fête et de ses traditions à l'exploration des principales étapes historiques de la Route de la Soie.
Un autre voyage de 13 jours et 11 nuits associe le Turkménistan et l’Ouzbékistan. Le parcours conduit les voyageurs à travers des déserts, des cités historiques classées à l'Unesco et plusieurs monuments emblématiques de l'architecture islamique.
La nouvelle brochure propose également des itinéraires liés aux grands temps forts du calendrier régional. Le circuit "Légendes d’hiver sur la Route de la Soie", organisé sur 8 jours et 6 nuits, permet de célébrer le Nouvel An à Tachkent, Boukhara et Samarcande.
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Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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