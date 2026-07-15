Salaün Holidays lance une brochure dédiée aux Routes de la Soie

Salaün Holidays développe également une offre de voyages en petits groupes. "Le Grand Tour d’Ouzbékistan, héritages d’Orient et splendeurs caravanières", prévu sur 15 jours et 13 nuits, relie notamment Khiva, Boukhara et Samarcande. Le circuit met l'accent sur les expériences locales, avec des rencontres dans les villages, une nuit en yourte, un déjeuner chez l'habitant ainsi que la découverte de l'artisanat et de la vie quotidienne ouzbèke.



Un autre voyage de 13 jours et 11 nuits associe le Turkménistan et l’Ouzbékistan. Le parcours conduit les voyageurs à travers des déserts, des cités historiques classées à l'Unesco et plusieurs monuments emblématiques de l'architecture islamique.



La nouvelle brochure propose également des itinéraires liés aux grands temps forts du calendrier régional. Le circuit "Légendes d’hiver sur la Route de la Soie", organisé sur 8 jours et 6 nuits, permet de célébrer le Nouvel An à Tachkent, Boukhara et Samarcande.



Salaün Holidays programme également un voyage autour du Navrouz, la fête du printemps célébrée depuis plus de 2 500 ans en Asie centrale. Sur 11 jours et 9 nuits, le circuit associe la découverte de la fête et de ses traditions à l'exploration des principales étapes historiques de la Route de la Soie.