Selectour : le 11ème congrès aura lieu en Tunisie du 11 au 14 décembre 2020

Le 11ème congrès Selectour se tiendra en Tunisie, à Hammamet du Jeudi 11 au Dimanche 14 mars 2021.



"Au diable, les « zoom » et réunions « team » ! Laissons place au présentiel, tel que nous le revendiquons au quotidien vis-à-vis de nos clients dans nos agences depuis des années" lance dans un courrier adressé aux adhérents Laurent Abitbol, président du directoire.



"Cet événement aura lieu un an après le début du 1er confinement et des difficultés qu’il a entrainées pour nous tous. Avec la présence de nos agences et partenaires, cette rencontre entre nous est plus que nécessaire. Ce sera l’occasion de faire le point sur cette crise qui - nous l’espérons lors de ce déplacement- sera derrière nous, mais aussi de parler d’avenir et de reconstruction, en alliant l’optimisation des mesures d’aides qui continueront et la reprise d’activité dans notre secteur."