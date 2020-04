Seto : les tour opérateurs demandent de la solidarité (mais pas que) aux Réseaux...

"Madame, Monsieur,



Comme vous le savez nous avons été à l’origine de la publication de l’ordonnance offrant aux professionnels (...)



Les actions conjuguées de certains professionnels et des institutionnels ont permis de sauvegarder notre écosystème et d’apporter une bouffée d’oxygène aux agences et tour-opérateurs en possession des règlements des clients.



Pour toutes les annulations (...) les tour-opérateurs ont dû faire face à des frais qui leur ont été imposés et ont également réglé de nombreux prestataires.



Comme vous le savez, les effets de l’ordonnance sur la trésorerie ne seront pas les mêmes selon qu’ils vendent en direct ou via les réseaux d’agences de voyage et ceci mérite une attention particulière de votre part.