Silae : sur l'Expense "reste un enjeu de digitalisation" L'interview de Pierre Queinnec, CIO de Silae.

A la suite du dernier Grand live du voyage d’affaires organisé par CDS Groupe en partenariat avec l'IFTM Top Resa, nous avons voulu redonner la parole à tous les intervenants pour évoquer les enjeux majeurs du secteur autour de la décarbonation, la digitalisation et la dématérialisation. Aujourd'hui, retrouvez l'interview de Pierre Queinnec, Chief Information Officer de Silae.







Rédigé par Caroline Lelievre le Lundi 12 Juin 2023

TourMaG.com - Comment a évolué le secteur de l’Expense depuis la crise sanitaire ?



Pierre Queinnec : Le marché s’est pas mal structuré, aussi bien côté clients qu’éditeurs.



Il y a eu des rapprochements entre grands groupes du software : Jenji et Silae, Cegid et Notilus. Nous arrivons à une période de maturité assez importante.



Ce n’est pas uniquement lié à la crise sanitaire, mais aussi aux évolutions de la règlementation : la numérisation fiable, la copie fidèle… elles ont poussé dans un certain nombre de pays, notamment la France, le taux d’équipement. Il est en constante augmentation.



Pour les entreprises, l’enjeu est d’arriver à s’équiper d’un système simple, intuitif et qui apporte une expérience collaborateur qualitative.



Le secteur de l’expense, comme le travel, est compliqué car dans beaucoup d’entreprises, il faut faire face à des politiques héritées du passé, parfois difficilement lisibles. Mais, nous constatons une volonté de s’équiper d’outils qui permettent de mieux communiquer son expense policy aux collaborateurs et sans entrer dans des circuits managériaux compliqués.



TourMaG.com – Jenji a été rachetée en septembre dernier par Silae, qu’est-ce que ce rachat vous a apporté ?



Pierre Queinnec :



Notre ambition est de doubler notre portefeuille clients en équipant deux millions de salariés en France d’ici un an. C’est ambitieux, mais complétement réalisable. Nous souhaitons asseoir notre posture de leader du marché France.



Aujourd’hui, nous sommes persuadés que toutes les stratégies RH doivent englober cette partie note de frais, pour que l’expérience collaborateur soit la meilleure possible.



L’idée est qu’il n’ait pas 10 000 applications, mais quelque chose de simple, qui lui permet de faire ces tâches informatiques qui ne sont pas valorisantes, mais doivent être faites sérieusement.



Il y a un enjeu de digitalisation encore à venir. Souvent les petites sociétés partent de pas grand-chose, parfois de fichier Excel. Il reste de nombreuses TPE et PME à équiper.

"Rendre l’expense policy plus intelligible pour les salariés" TourMaG.com – Quelles sont les innovations sur l’Expense ?



Pierre Queinnec : Jenji, suite au rachat par Silae est devenu un des grands acteurs de l’Europe de l’Ouest et spécifiquement en France avec une position de leader du marché.



Nous avons apporté une manière de faire différente des autres acteurs. La majorité des solutions datent des années 1990, elles ont été modifiées pour ajouter des fonctionnalités « mobile », mais n’ont pas été pensées dès le début pour un milieu moderne.



L’essor de Jenji est dû au fait d’avoir été pensé pour du mobile, du cloud, etc… L’application fonctionne correctement partout dans le monde et notamment en offline.



Aujourd’hui, sa techno, à travers l’IA, permet par exemple de lire un ticket Coréen, de le traduire, d’en extraire les informations, de détecter la fraude…



Nous avons investi dans la détection anomalie. Quand vous êtes une grosse entreprise avec 300 à 400 000 dépenses par mois, il est important d’amener de l’innovation sur des modèles de scoring, de détection qui vont prendre la donnée et arriver à en déduire des choses. Par exemple, faire son plein la veille de RTT, aucun humain n’ira à ce niveau de détail.



Lire aussi : Quelles seront les innovations de demain dans le voyage d’affaires ?



TourMaG.com – Quelles sont les innovations à venir ?



Pierre Queinnec : Une de nos lignes directrices est d’arriver à rendre l’expense policy plus intelligible pour les salariés. Ça parait très simple à dire, mais dans les faits, c’est compliqué.



Actuellement, une ETI ou une multinationale n’a pas la même politique selon les pays. Par exemple, un Allemand aura le droit à 15,40 euros pour un déjeuner avec alcool, quand un Français lui, pourra prétendre à 17,20 euros sans alcool.



Il faut réussir à créer des circonstances dans lesquelles le collaborateur se sente encadré, pour qu’il n’engage pas de dépenses, qui seront sous-remboursées par la suite, car elles n’entrent pas dans le cadre prévu par l’entreprise. Ce serait créateur de frustrations et de problèmes. Dans le contexte de fidélisation des talents, c’est important d’arriver à rendre l’expérience globale satisfaisante.



Il est nécessaire de passer par du préventif. Potentiellement, nous pouvons imaginer demander à notre smartphone : « Je veux inviter un client à dîner au restaurant ce soir, à combien ai-je le droit par couvert ? Quelles sont les règles ? »



Aujourd’hui, plus personne ne lit les expense policy dans le détail. Les collaborateurs n’ont pas envie ou pas le temps de le faire.



Nous allons réussir à être plus proactif pour éviter les effets déceptifs du salarié. Ce qui est difficile technologiquement.



Le but est de rendre le système le plus autonome possible. Le problème est le même dans une TPE que dans une multinationale, il y a un enjeu d'efficacité et de conformité.

"Nous pouvons imaginer que dans le futur la partie contrôle soit partiellement automatisée" TourMaG.com - Quid de la dématérialisation ?



Pierre Queinnec : Quand nous étions un éditeur indépendant, nous avons été les premiers à introduire la valeur probante en France. Ce n’est plus un enjeu discuté, toutes les entreprises veulent y passer.



Je pense que nous pouvons imaginer que dans le futur la partie contrôle soit partiellement automatisée. Il est certain que l’Urssaf et, à termes le Trésor Public, vont chercher à devenir de plus en plus précis dans les contrôles pour, à un moment ou un autre, avoir une quasi obligation de dématérialisation légale pour toutes les entreprises françaises.



L’obligation ou la forte recommandation sera là. Cela va à l’instar de la facture électronique, le cadre de contrôle va évoluer.



TourMaG.com – Comment évolue le paiement virtuel ?



Pierre Queinnec : Le secteur du paiement est extrêmement développé avec des solutions qui ont le nom de cartes, mais ne recouvre pas la même chose. Entre une carte logée et une carte corporate par exemple, il y a des différences fondamentales de traitement des paiements.



Notre optique est très simple, nous nous sommes toujours intégrés aux programmes de cartes existants corporate, affaires…



Nous avons introduit, il y a un an et demi, notre solution de paiement Jenji Paie qui permet aux sociétés équipées de générer des cartes virtuelles ou physiques pour leurs collaborateurs.



Nous pensons que le paiement est une brique, qui résout un certain nombre de problème, mais ne résout pas tout. Ça ne remplace pas une solution d’Expense, connecté à l’ERP comptable, au SIRH, vos systèmes de travel, de cartes…



TourMaG.com - Comment la digitalisation et la dématérialisation accompagnent la décarbonation ?



Pierre Queinnec : Tous nos produits vont dans le sens de la dématérialisation totale du système RH et de la note de frais : arriver à se débarrasser définitivement du papier.



La seconde chose est liée au stockage. Nous sommes investis dans la régulation de nos flux serveur, c’est-à-dire l’optimisation de la consommation électrique de nos data center, pour faire le moins d’émissions possible.



C’est un gros enjeu d’apporter un service toujours plus performant, en réduisant le nombre de serveurs.



Lire aussi : Comprendre les nouveaux défis des éditeurs de solutions de gestion des notes de frais et paiements professionnels

Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com

Publié par Caroline Lelievre



