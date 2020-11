Sri Lanka : Julien Bailly va bâtir le 1er hôtel du pays en bambou indigène traité l'interview de Julien Bailly, responsable de UNA Bambou

UNA Bambou a été fondée en 2019 par Julien Bailly & Aoife O’Sullivan, respectivement originaires de France et d’Irlande. Grands voyageurs, ils ont posé leurs valises au Sri Lanka, charmés par la douceur de vivre et la beauté des plages. Après avoir beaucoup bourlingué, ils ont décidé de se sédentariser et de mettre à profit toutes ces années d'expérience pour contribuer au développement d'un tourisme durable et responsable tout en créant des emplois et produisant des revenus pour la population locale. Verbatim.

TourMaG.com - Vous avez l’intention de bâtir le premier Eco-Hôtel au Sri-Lanka. Qu'est-ce qui vous a motivé dans cette initiative ?



Julien Bailly : Nous ne prétendons certainement pas être le premier hôtel du pays à être construit avec du bambou indigène traité.



Il existe un ou deux exemples d’hôtels de luxe en bambou dans le pays, mais ces projets ont utilisé du bambou importé dans leur construction.



Ma compagne et moi sommes des voyageurs passionnés, ayant voyagé pendant de nombreuses années et sur presque tous les continents.



Au fil du temps, nous avons commencé à découvrir ce que nous considérions comme un côté sombre de l’industrie du tourisme et des voyages en général ; les entreprises qui ne bénéficient pas durablement aux communautés locales, la pollution et les dommages environnementaux ainsi que la pression massive sur les précieuses ressources locales.



Nous avons donc recherché des alternatives et nous nous sommes vraiment inspirés des entreprises durables que nous avons rencontrées, celles qui ont une approche plus holistique du tourisme. Nous étions motivés à explorer une telle entreprise, alimentés par notre passion pour les voyages et notre désir de vivre plus consciemment.



TourMaG.com - Quelle est l’économie globale du projet au niveau impact, création d’emplois, etc ?



Julien Bailly :"Nous prévoyons qu'à pleine capacité, nous serons en mesure de créer 15 emplois dans la région. Nous nous engageons à embaucher au moins 50% de femmes, y compris des femmes à des postes de direction. La volonté de mettre en œuvre les normes internationales d’accueil sera satisfaite avec une rémunération juste et égale pour tous les membres du personnel, quel que soit leur sexe.



Des descriptions claires de poste seront fournies (ce que nous avons appris à tendance à faire défaut ici dans les emplois touristiques au Sri Lanka), décrivant les tâches clés attendues pour chaque emploi.



Nous avons de nombreuses idées : l’offre de cours d’anglais pour le personnel, des primes pour tous les salariés en fonction du chiffre d’affaire dégagé par l’entreprise, ainsi qu’une partie du chiffre d’affaire qui sera utilisé pour la communauté vivant dans notre localité.



Nous avons alors constaté que de nombreux matériaux de construction traditionnels au Sri Lanka : l’argile, l’iluk (herbe utilisée pour faire les toits de chaume), le bambou, sont généralement considérés comme le matériau de construction des pauvres, utilisés uniquement pour les structures temporaires.



Or, en plus d’être esthétiques dans leur irrégularité naturelle, ces matériaux sont également bien plus adaptés climatiquement à l’environnement tropical du Sri Lanka que, par exemple, le ciment et le verre, qui contribuent également massivement aux émissions mondiales de CO2.



Non seulement l’utilisation de matériaux locaux met en évidence la nature même de l’environnement sri-lankais et atténue le besoin d’importer des matériaux, mais elle crée également des emplois localement tout au long de la chaîne d’approvisionnement et encourage la transmission des connaissances sur ces méthodes de construction traditionnelles.



TourMaG.com - Pourquoi avoir lancé une campagne de financement participatif ?



Julien Bailly :"Il est un peu fou de rechercher du



CE type de financement semble être le meilleur moyen de le faire pour le moment, en se connectant à l’échelle mondiale tout en restant isolé. De plus, nous nous engageons à réaliser notre vision d’UNA en tant que vitrine d’un mode de vie et de voyage plus durable, sans la compromettre.



Grâce à méthode, plutôt que de trouver un seul investisseur, cela nous permettra de mener à bien le projet tel que nous l’avons envisagé sans remettre en cause nos principes. De plus, notre projet est fondé sur la communauté, nous adorons donc l’idée qu'UNA soit construite par de nombreuses personnes ! La première étape a consisté à examiner comment nous construirions physiquement l’hôtel. Cela nous a conduit à la recherche de matériaux de construction disponibles localement, naturels et renouvelables.Nous avons alors constaté que de nombreux matériaux de construction traditionnels au Sri Lanka : l’argile, l’iluk (herbe utilisée pour faire les toits de chaume), le bambou, sont généralement considérés comme le matériau de construction des pauvres, utilisés uniquement pour les structures temporaires.Or, en plus d’être esthétiques dans leur irrégularité naturelle, ces matériaux sont également bien plus adaptés climatiquement à l’environnement tropical du Sri Lanka que, par exemple, le ciment et le verre, qui contribuent également massivement aux émissions mondiales de CO2.Non seulement l’utilisation de matériaux locaux met en évidence la nature même de l’environnement sri-lankais et atténue le besoin d’importer des matériaux, mais elle crée également des emplois localement tout au long de la chaîne d’approvisionnement et encourage la transmission des connaissances sur ces méthodes de construction traditionnelles.:"Il est un peu fou de rechercher du financement participatif un projet touristique lors d’une pandémie, nous le savons ! Mais nous sommes convaincus que notre offre durable est juste le type de destination qui sera nécessaire dans le monde de voyage post-pandémique, et nous avons pensé que nous devrions profiter de l’occasion pour tester cette théorie et commencer à construire une communauté autour de notre vision.CE type de financement semble être le meilleur moyen de le faire pour le moment, en se connectant à l’échelle mondiale tout en restant isolé. De plus, nous nous engageons à réaliser notre vision d’UNA en tant que vitrine d’un mode de vie et de voyage plus durable, sans la compromettre.Grâce à méthode, plutôt que de trouver un seul investisseur, cela nous permettra de mener à bien le projet tel que nous l’avons envisagé sans remettre en cause nos principes. De plus, notre projet est fondé sur la communauté, nous adorons donc l’idée qu'UNA soit construite par de nombreuses personnes !

La contribution et les commentaires de notre communauté seront directement répercutés dans la façon dont nous continuons à développer le projet.



TourMaG.com - Le projet s'appuie aussi sur une dimension participative. Quelles en sont les spécificités ?



Julien Bailly :"Oui, nous voulons créer un lieu expérimental, où la destination est l’expérience. Cela signifie que la communauté est une grande partie de notre philosophie ; faire en sorte que les gens se sentent chez eux tout en découvrant la culture locale et tout ce que le Sri Lanka a à offrir.



C'était l’idée derrière l’idée du pavillon du studio dans le plan directeur. Ce studio fonctionnera comme un espace galerie, où les artistes invités pourront créer leur art directement sur place et l’exposer, ou un bureau loin de chez eux pour les nomades numériques qui ont besoin d’un espace pour travailler, un espace atelier, un espace d’apprentissage, d’échange d’idées, de partage de techniques et de compétences , et une plateforme permettant à la communauté locale de présenter ses traditions et sa culture - un espace créatif collaboratif et multifonctionnel qui peut s'adapter au fil des saisons.



Les ateliers et les conférences peuvent inclure, par exemple, les techniques de construction en bambou et en application, la vannerie, la fabrication de meubles, les pratiques de vie durable, les principes et pratiques de la permaculture, les processus naturels de teintures, l’art et la conception guidés par la nature, les processus d’impression, les compétences en photographie, etc.



L’idée est d’inviter des experts dans différents domaines à participer à ces discussions, et à partir de ces discussions, nous pouvons transformer des idées en initiatives que nous pouvons mettre en place localement.



Nous avons la chance d’avoir de nombreuses personnes qualifiées dans notre quartier, comme des fabricants de tambours, des sculpteurs de pierres et de masques, des fabricants de murs en terre cuite, des cuisiniers extraordinaires, mais aussi des personnes qui connaissent et sont capables d’identifier la flore et la faune locales.



Nous comptons également parmi nos amis des personnes spécialisées en médecine ayurvédique, qui pourront animer des ateliers centrés sur les plantes médicinales du jardin environnant, montrer et expliquer les usages des plantes et comment les préparer et les cultiver. Nous proposerons également aux artistes locaux et internationaux de présenter librement leur art dans la propriété, du mobilier à la sculpture et aux œuvres d’art suspendues, afin qu'ils puissent bénéficier de notre mécénat en vendant directement aux clients.



Mini Bio Julien Bailly & Aoife O’Sullivan UNA Bambou a été fondée en 2019 par Julien Bailly & Aoife O’Sullivan, respectivement originaires de France et d’Irlande. Grands voyageurs, ils ont posé leurs valises au Sri Lanka, charmés par la douceur de vivre et la beauté des plages.

Marqués par l’impact écologique des grands complexes touristiques sur le littoral, ils ont décidé de créer leur propre structure hôtelière et de diversifier l’offre en introduisant l’architecture en bambou, matériau qui s’intègre parfaitement dans l’environnement local. C’est en Indonésie qu’ils ont découvert ce concept. Ils ont alors participé à une formation intensive avec IBUKU et Bamboo U, où ils ont pu apprendre toutes les bases nécessaires sur la culture et la construction en bambou.

Issu d’une école de commerce, Julien s’est spécialisé dans la gestion d'entreprise mais aussi dans le domaine du marketing numérique à l’étranger. Il est aussi photographe et un surfeur passionné.

Aoife a travaillé en Irlande, au Royaume-Uni et en Australie au sein de l’industrie créative. Elle y a occupé des postes administratifs dans les relations clients, la gestion de compte et les droits de propriété intellectuelle. Depuis l'obtention d'un BA design du cinéma et du théâtre en 2013, Aoife n'a cessé de développer son expression artistique à travers la sculpture, la photographie et l'art numérique.

