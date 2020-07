Start-up : BeFC lève des fonds pour accélérer sa production d'énergie à base de sucre et eau

" Nous avons été impressionnés par le niveau de rupture qu’apportent ces biopiles à glucose dans le domaine des piles à combustible.



La technologie est déjà très mature et répond aux besoins croissants en énergie de nombreux marchés comme celui des dispositifs médicaux jetables ou celui de la logistique connectée.



Avec sa composition en papiers, enzymes et glucose, cette biopile n’utilise pas de produits toxiques et ne perturbe pas les filières de recyclage. Cette innovation correspond parfaitement à la cible deep tech de notre fonds d’amorçage Supernova 2, " indique Marine GLON, Directrice d’Investissement chez Supernova Invest.



Le sujet vous parait très éloigné du tourisme ? Et pourtant les usages sont multiples que ce soit dans les hôtels, ou dans les musées, mais aussi les agences de voyages avec des petits carnets de bord digitaux dans quelques années.



La levée de fonds permettra notamment de construire la ligne de production dans la région grenobloise. L’équipe en plein essor se concentre parallèlement sur la R&D et sur l’acquisition de contrats de co-développement avec des grands groupes industriels.



Souvenez-vous quand une célèbre camapgne pour barre chocolatée disez : un mars et ça repart... Et bien avec BeFC un verre d'eau et du sucre suffisent pour faire le plein d'éngerie.