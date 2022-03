Surcharge carburant : de l'eau dans le gaz entre ASHA et fournisseurs...

petit coup de pression

"Nous ne pouvons pas avoir des dossiers qui tous les mois changent de tarifs, explique-t-il. Au niveau clients, c’est hyper anti commercial. Nous ne voulons pas de rétroactivité. Pour tout dossier réservé, il lui faut un tarif.

"Il y a des TO qui ont pris des dollars très bas et qui appliquent des hausses énormes… Revenons dans la norme car nous n'allons pas pouvoir gérer un nombre considérable de modifications en fonction des tour-opérateurs. Il faut mettre une règle."

nous n'avions pas besoin d'une nouvelle polémique"

Dès qu'il y a des problématiques de surcharge les tour-opérateurs sont au milieu, entre agences et compagnies aériennes. Actuellement entre les variations des taux de change et la hausse du pétrole, c'est compliqué. Et là il nous faut émettre de manière anticipée et sortir de la trésorerie pour bloquer les tarifs ?

Si nous devons émettre pour garantir les prix alors le GIE ASHA pourrait nous régler tout de suite

Le GIE ASHA (Selectour Havas Voyages) aurait-il décidé de mettre un "" à ses fournisseurs ?C'est en tout cas comme ça que plusieurs tour-opérateurs l'ont vécu après avoir reçu un premier courrier du GIE ASHA que nous avons pu consulter et qui demandeLe GIE ASHA précise que ces factures de hausses ne seront tout bonnement pas réglées par les agences. Quelles sont les raisons avancées par Jean-Marie Seveno, président du GIE ASHA ?ajoute t-il.Alors que le secteur du voyage sort d'une crise sans précédent liée à la pandémie de covid et qu'il fait face aux répercussions de la guerre en Ukraine, "lance dépité un patron de TO que nous avons contacté." s'interroge un autre dirigeant." avance un autre fournisseur.