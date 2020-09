TUI France : les agents de voyages en grève... quel avenir pour les points de vente ?

" Il y avait du monde. A peu près 250 personnes et quelques élus de la République, bien que les renseignements généraux nous annoncent environ 180 manifestants.



Nous avons essayé de mobiliser les agences de voyages et le message est passé, " se félicite Lazare Razkallah.



Sur les 65 points de vente que compte le réseau, près de 60 étaient en grèves à travers toute la France.



Les salariés de la distribution, qui ne savent pour le moment rien quant à leur avenir, si ce n'est quelques des marques d'intérêt remontées à la direction, se sont mobilisés en nombre.



" Plus de 90 vendeurs et responsables d'agences de province, nous ont rejoints au siège. Ils représentent tout le poids de l'entreprise, car ils ont le portefeuille-client, " rappelle l'élu syndical.



Cette mobilisation a permis de faire un point sur la situation, alors qu'un entretien avec Elie Bruyninckx est programmé le 14 septembre par visioconférence, puisque la région Parisienne et Lille sont passés en rouge, en raison d'une flambée de l'épidémie.



" Nous leur avons dit que l'actionnaire bénéficiait de 1,3 milliard d'euros supplémentaires et que TUI a bénéficié de 100 millions pour le plan social et maintenir l'activité.



Puis nous avons fait le point sur la négociation, mais surtout le fait que cela n'avance pas beaucoup pour le moment, " peste Lazare Razkallah.



Et la démonstration de force devrait peut-être changer les choses...