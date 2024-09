TUI France : trois nouveaux Clubs Loukea ouvrent cet hiver

TUI France est une entreprise adaptée à la taille de son marché qui a su se restructurer et redevenir profitable en 2023

dynamique positive

une belle saison pour TUI France

sacralisation des vacances au sein des foyers

Carton plein pour TUI France. Non seulement, comme l’a souligné lors d’un déjeuner à l’occasion de de l’ IFTM à Paris, Christophe Fuss , son directeur général, «», mais elle est aujourd’hui dans une «».Malgré les guerres aux portes de l’Europe, malgré l’incertitude politique en France, malgré la hausse des prix et des coûts de production, malgré les Jeux olympiques , et aussi malgré la disparition de FTI, l’été 2024 a été «».: au petit +1% de juillet ont succédé +9% en août, +4 % en septembre tandis que s’annoncent +6 % en octobre (a date) et +13 % en novembre, toujours à date.Ces bons résultats s’expliquent notamment par une hausse des tarifs contenus à +4% sur la saison (et notamment à 1% en juillet-août) et par la «» .La belle performance qui s’annonce cet automne s’explique également par des départs plus tardifs post JO et par la campagne de marketing de la rentrée qui a booste les réservations de dernière minute.