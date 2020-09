TUI France : une délégation du CSE reçu au Sénat

Une délégation du CSE (Comité Social et Economique) sera reçue au Sénat ce mercredi 30 septembre 2020 à 10h30 par la Délégation Sénatoriale aux Entreprises, dont le Sénateur Fabien Gay est le vice-président.



Cette délégation est en charge du dossier de TUI France, explique le CSE.



Dans un communiqué adressé aux salariés, le CSE déclare vouloir attirer l’attention des sénateurs sur " l’argent public (chômage partiel, CICE…) dont a bénéficié TUI France et utilisé frauduleusement pour licencier 600 salariés " ainsi que les conditions jugées " exécrables " de licenciement "proposées par la direction de TUI France, alors que le groupe TUI a bénéficié de 3 milliards € d’argent public dont seulement 92 millions € dédiés à TUI France pour financer à la fois l’activité sur 3 ans et le plan social."