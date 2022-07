Tahiti Travel Experts, réceptif en Polynésie française

En tant qu’agence de voyages réceptive spécialisée dans la destination de la Polynésie :



● Notre savoir-faire, notre connaissance des réalités polynésiennes et notre niveau de familiarisation avec les marchés émetteurs nous permettent de comprendre et d’évaluer au plus juste les besoins de nos clients.



● Nous sommes titulaires d’une licence de voyage de type A délivrée par le gouvernement de Polynésie le 23 mars 2003 – licence n°0018 (Décret 866 / 30 septembre 1993).



● Basés à Papeete notre équipe est enfin à disposition 24/24 et 7j/7 et vous assure sérénité et qualité pour les séjours de vos clients.



● Nous vous accompagnons avant le séjour et suivons vos clients une fois sur place.