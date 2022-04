Appli mobile TourMaG



Tahiti Travel Experts Votre partenaire réceptif en Polynésie française

Tahiti Travel Experts est une marque d’e-TAHITI travel qui opère dans le secteur touristique depuis plus de 10 ans.

Notre équipe de passionnés, Polynésiens de naissance ou de cœur est à votre service pour vous guider dans la création des meilleurs itinéraires sur mesure pour vos clients.

Rédigé par l’annuaire Partez en Outre-mer le Mardi 12 Avril 2022

Dénomination :

Tahiti Travel Experts



Date de création :

Avril 2021



En tant qu’agence de voyages réceptive spécialisée dans la destination de la Polynésie :



● Notre savoir-faire, notre connaissance des réalités polynésiennes et notre niveau de familiarisation avec les marchés émetteurs nous permettent de comprendre et d’évaluer au plus juste les besoins de nos clients.



● Nous sommes titulaires d’une licence de voyage de type A délivrée par le gouvernement de Polynésie le 23 mars 2003 – licence n°0018 (Décret 866 / 30 septembre 1993).



● Basés à Papeete notre équipe est enfin à disposition 24/24 et 7j/7 et vous assure sérénité et qualité pour les séjours de vos clients.



● Nous vous accompagnons avant le séjour et suivons vos clients une fois sur place.





Pour notre professionnalisme et notre expertise de la destination.



● Parce que nous sommes une agence réceptive expérimentée, éprouvée et reconnue par la clientèle internationale,

● Parce que nous sommes résolument inscrits dans une démarche « qualité », nous offrons à vos clients notre avantage « connectivité » avec mise à disposition pendant le séjour d’un routeur wifi mobile

● Parce que grâce à une négociation directe et sans intermédiaire auprès des prestataires locaux, nos prix sont réellement compétitifs,

● Parce que nous sommes capables de proposer des voyages « sur mesure » à même de répondre à toutes les attentes et compatibles avec tous les budgets,

● Parce que nous offrons aussi aux meilleures conditions possibles, un accès privilégié aux meilleurs produits de luxe de l’industrie touristique de la destination,

● Pour notre engagement dans le tourisme durable : Une sélection et mise en avant de partenaires engagés dans une démarche éco-responsable et un partenariat avec une association de protection de l’environnement locale,

● Parce que vos clients pourront réellement compter sur notre assistance 24/24 et 7 jours sur 7 durant leur séjour.





En couple

En famille

Gay friendly

Incentive

En solo

PMR

Accueil

Adaptabilité

Assistance

Circuit / Circuit haut de gamme

Conciergerie

Eco-responsable

Hébergement

Luxe

Mice

Nature

Sur-mesure

Transferts

Visite guidée

Aventure

Culture

Culture et patrimoine

Découverte

Gastronomie

Golf

Navigation

Observation animale

Photographie

Plongée

Randonnée

Snorkeling

Sport

Astronomie

Meeting

Equitation

Conférences

Surf

Vélo

Voyage de noces

Yoga



Tahiti et ses îles présentent de nombreux points forts offrant une destination aux multiples facettes pour les voyageurs en quête d’authenticité, de douceur de vivre et de paysages à couper le souffle.

Moorea (archipel de la Société) : Située à 7 minutes seulement par avion de Tahiti (35 mn en ferry), Moorea est une terre de légendes et d’histoire. Les paysages et l’histoire ne sont pas les seuls atouts de cette île également réputée pour sa douceur de vivre et la qualité de ses ananas. La multitude de plages de sable blanc, la diversité de ses fonds coralliens et la richesse de sa faune sous-marine font de Moorea une destination privilégiée. Ile adoptée par de nombreux peintres, artistes et écrivains, sa douceur, sa nature préservée et son charme particulier séduisent immédiatement le voyageur.

Fakarava (archipel des Tuamotu) : Fakarava est le deuxième plus grand atoll de Polynésie française avec 60 km de long et 25 km de large. Ces deux villages principaux sont Rotoava au nord (près de la passe Garue et de l’aéroport) et Tetamanu au Sud.

Cet atoll ainsi que 6 autres de la même zone sont protégés et classés réserve de biosphère par l’Unesco, ce qui est la preuve de la grande richesse de l’écosystème de la région.

L’intérêt principal de ce superbe atoll est donc la plongée qui vous permettra de découvrir de nombreuses espèces



Maupiti (archipel de la Société) : Son lagon aux eaux cristallines où les bancs de sable dessinent des arabesques, rivalise de beauté avec celui de Bora Bora. Ses nombreuses plages immaculées alternent avec les rochers déchiquetés sous l’ombrage des cocotiers et celles des motu voisinent avec les plantations de pastèques et melons, principale ressource de l’île avec le coprah. L’histoire lui a également laissé quelques sites remarquables teintés de légendes. L’attachement des habitants à leur île et leur sens inné de l’accueil, sans compter les merveilles naturelles, font de Maupiti, une destination paradisiaque à découvrir.





→ Pour en savoir plus sur nos itinéraires et nos séjours sur mesure,

Horaires : 8h à 17h



Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi



Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :

Marieke MENDEZ

Directrice des opérations, ventes et marketing

marieke@tahititravelexperts.com

Téléphone : +689 40 83 50 80



Adresse postale : BP 42 692 - 98713 Fare Tony



Site web : tahititravelexperts.com



