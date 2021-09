"Tas de sable", mur de la dette, fin du "quoi qu'il en coûte"... on n'est pas sorti de l'auberge !

A noter aussi la question des ressources humaines pour celles qui ont mis en pointillés leur activité et en télétravail leurs salariés. Ce ne sera pas le moindre des casse-têtes à résoudre cet automne.



Les trésoreries se tendent, les rentrées patinent et les salariés reculent souvent à l’idée de reprendre leur travail dans un secteur où les perspectives d’avenir ne sont pas au rendez-vous et le montant des salaires pas davantage.



Voilà la quadrature du cercle qui attend les professionnels. Il reste aux représentants de la profession et au Gouvernement à négocier le plus finement possible et à trouver les solutions les plus adéquates.



Le tout dans un contexte où le “tourisme” à l'export va faire figure de parent pauvre dans un pays où la relance économique est d’ores et déjà au rendez-vous.