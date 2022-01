Tendances 2022 - F. comme flexibilité : quand le « roseau pensant » devient un roseau penchant 🔑

Finis les prévisionnels, finies les projections sur l’avenir… Nous venions d’entrer dans un monde chaotique, totalement incertain, fait d’un nombre incalculable d’alertes, de rumeurs, de fausses informations, d’excès de pessimisme ou d’optimisme, de « stop and go » invitant chacun à suivre de nouvelles règles, nouveaux gestes, nouveaux rites, fixant de nouveaux objectifs … permettant à chacun de survivre.



Et, pour combattre l’adversité et sortir de l’état de sidération dans lequel plus d’un se sont trouvés, il a fallu faire appel à la seule arme possible : la flexibilité.



Les crises servent à cela. Elles obligent tout un chacun à mettre en place des mécanismes de défense, parfois simples, parfois moins, susceptibles de les transcender. Avec une difficulté majeure : faire vite. Non seulement au niveau de la décision mais au niveau de la mise en place de la décision. Pas toujours facile !



C’est ainsi que les voyagistes et autres opérateurs de croisières ou de séjours de vacances ont dû d’une part comprendre, d’autre part réfléchir, puis agir… le tout en jonglant avec des incertitudes récurrentes liées aux errements de nos gouvernants et de tous les gouvernants du monde, fermant leurs frontières, fixant des couvre-feux, imposant des confinements, annulant tout ce qui pouvait l’être, dans une ambiance de panique amplifiée par le déluge des contaminations et des décès !