Tendances 2022 : M… comme Metaverse, retour vers le futur 🔑

Marc Zuckenberg, le richissime propriétaire de Facebook, Instagram et Whatsapp, fait partie, avec Elon Musk, Tim Clark et quelques autres, de ces patrons capables de chambouler la face du monde en une phrase : Meta, comme Metaverse, voilà le nouveau nom de la firme de San Francisco.



Kesako ? Le terme vient de l'anglais metaverse, contraction de meta universe, selon Wikipedia.



Il s’agirait, ni plus ni moins que du futur web 4.0, celui des avatars, de Matrix ou encore d’Inception.



Un monde virtuel où les individus coiffent des casques pour communiquer et vivre leur vie par avatars 3D et réalité augmentée interposés.



Zuckenberg n’a rien inventé (pour Facebook non plus, d’ailleurs…). Les fondateurs de Second Life l’ont fait bien avant lui. Souvenez-vous de cette plateforme du début des années 2000, qui permettait à ses utilisateurs d'incarner des personnages virtuels dans un monde créé par les résidents eux-mêmes.



Une sorte de Sim city où il était possible de vivre et de bâtir grâce à des personnages virtuels mais aussi d’acheter toutes sortes de choses (meubles, terrains, maisons…) avec une cryptomonnaie créé par Linden Lab, la société qui éditait le jeu.



Très rapidement investi par les marques, Second Life a connu un énorme succès. Elle a été plombée notamment par les subprimes, des fréquentations qui n’ont pas tenu leurs promesses et… la montée en force de Facebook (!).