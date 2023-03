Tendances voyages : 2023 sur les chapeaux roues, mais quid de 2024 ? 🔑

Un décalage qui s'explique d'une part par le stock accumulé pendant la période Covid, et d'autre part par la baisse du nombre de dossiers. "Certaines agences fonctionnent vraiment très très bien, mais je sens aussi des structures qui sont plus fragilisées et qui sont prudentes.



A titre de comparaison, l'activité de Sulema en Espagne est repartie plus fort avec des niveaux de commandes au-dessus de 2019. Je note également au niveau des tendances qu'on me demande davantage de produits éco-responsables", ajoute-t-il.



La vente de vols secs suit, elle aussi, une belle courbe ascendante. Yannick Faucon, Directeur général de Resaneo et Président des EDV Centre-Est ne cache pas sa satisfaction mais il garde la tête la froide : "Le début d'année est plutôt bon. Nous souhaitons que ce qu'on appelle le Revenge Travel devienne une activité normale.



Tout ce qui est pris maintenant est bon Ă prendre. Mais nous ne savons pas si le comportement d'achat des clients qui ne sont pas partis depuis deux ans sera le mĂŞme en 2024. Est-ce qu'il y aura les mĂŞmes moyens l'an prochain ?", s'interroge-t-il.



"Mon espoir pour 2024 c'est que les Français aient pris goût au voyage. L'activité reste robuste et il faut que les clients rentrent satisfaits et en se disant vivement le prochain", estime Philippe Le Fur.



Pour Boris Reibenberg, cela ne fait aucun doute : "le voyage rend addict" !