Terres Métisses Agence réceptive Ile de la Réunion

Terres Métisses est une agence réceptive située sur l’Ile de la Réunion.

Nous sommes spécialisés dans le « a la carte » et nos maîtres mots sont authenticité créole et service. Nous proposons toute une palette de produits originaux et différenciant sur la destination qui vous feront découvrir l’Ile de la Réunion à travers les différents acteurs qui la composent. Nous proposons des programmes originaux à vos clients individuels, groupes et incentives pour leur offrir le meilleur séjour parmi nous.



Dénomination :

TERRES METISSES



Date de création :

30/08/2017



Garantie :

GROUPAMA



Immatriculation :

IM974170004



Terres Métisses est une agence de voyages située au cœur de la station balnéaire de Saint Gilles les Bains et qui a vu le jour en Aout 2017.



Cette agence est née de l’imagination de passionnés de l’Ile de la Réunion et qui veulent mettre en avant leur savoir-faire dans le but de proposer un vrai service à la carte et sur mesure pour répondre à vos besoins.



Que vous soyez en famille, en couple ou en groupe, nous vous proposerons le voyage qui vous ressemble.

Nous vous proposons une palette de services qui répondent au mieux à vos attentes, en matière d’accueil, de services et d’assistance







Vos clients viennent vous voir pour vos conseils et les services que vous proposez.



En tant qu’agence réceptive locale, nous assurons la continuité de vos services en étant vos yeux et vos oreilles à l’Ile de la Réunion de manière à proposer à vos clients le voyage qui leur ressemble et selon leur budget et vous proposer une véritable expérience Réunionnaise



L’expérience Terres Métisses = service & authenticité créole



Nous mettons en avant le patrimoine de l’Ile, à travers les différents acteurs qui la composent, allons à la recherche des lieux insolites et authentiques et serons toujours force de propositions pour vous offrir le voyage qui corresponde à vos clients.



Terres Métisses agence réceptive pour accueillir tous vos clients et parce que la Réunion est une vraie Terre de Métissage, nous mettons en avant tout notre savoir faire pour vous satisfaire.



Nous voulons faire vivre une véritable expérience Réunionnaise à vos clients, et qu’ils réalisent un voyage unique. Réactifs et créatifs, nous sommes le partenaire idéal pour tous vos projets.



En couple

En famille

Gay friendly

Groupes

Groupes scolaires

Incentive

En solo

PMR

Accueil

Adaptabilité

Assistance

Autotour

Circuit / Circuit haut de gamme

City-break

Conciergerie

Conférences

Congrès

Eco-responsable

Hébergement

Luxe

Médical

Meeting

Mice

Nature

Sur-mesure

Transferts

Visite guidée

VTC

Astronomie

Aventure

Carnaval

Culture

Culture et patrimoine

Découverte / Découverte atypique

Equitation

Gastronomie / Culinaire

Golf

Observation animale

Photographie

Plongée

Rafting

Randonnée

Snorkeling

Spirituel

Sport

Surf

Vélo

Vidéo

Voyage de noces

Yoga





• Nature et Tradition à Ilet à Corde

Partez à la découverte d’un enfant du pays qui vous fera découvrir son Ilet, berceau de la fameuse lentille de Cilaos. Visite à pied de ce village insolite, découverte de la culture locale et de sa gastronomie.



• Far Far Kréole

Partez au marché avec un chef qui vous fera découvrir tous les produits qui font la cuisine Créole. Ensuite vous irez dans sa « case » pour cuisiner un repas au feu de bois que vous dégusterez. Un grand moment de convivialité et de rigolade pour belle journée qui ne manquera pas de piment



• L’aventure en van

Quoi de plus exitant que de partir à la conquête des routes de la Réunion à bord d’un van aménagé ? Imaginez votre réveil au pied du volcan, un petit déjeuner au cap Méchant, ou alors la contemplation d’un ciel étoilé dans les hauteurs de l’ouest. Vivez pleinement cette nouvelle aventure en liberté à bord de vans tout confort et bien aménagés.





Langues parlées : Français - Anglais - Espagnol



Vos contacts :

Olivier PECHENARD

Directeur Général

contact@terresmetisses.com

Mobile : +33 (0)6 61 10 35 09



Adresse postale : 13 rue du Général de Gaulle – 97 434 SAINT GILLES LES BAINS



Site web : http://terresmetisses.com/



