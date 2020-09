Toulouse Métropole lance le 2" volet de sa campagne de communication

Le 20 septembre, l’Agence d’Attractivité de Toulouse Métropole a déployé le 2 ème volet de sa campagne de communication touristique. Toujours déclinée avec l’accroche #AvéPlaisir, elle propose aux visiteurs de la ville rose d’éveiller leurs 5 sens.



"Les visuels affichent les expériences à vivre en famille ou entre amis, avec la visite de sites culturels mais aussi la notion de « se faire plaisir à Toulouse » lors de moments de détente" explique un communiqué de presse.



Le dispositif de communication est destiné à la sphère régionale élargie, comprenant le grand Sud de Bordeaux à Montpellier (en print – PQR, gratuits, presse magazine – et en digital), et cible aussi Paris et Lyon (en digital).



La campagne met en avant la saisonnalité, la découverte urbaine durant l’arrière-saison, mais aussi l’été indien à Toulouse.