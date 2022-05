Tourism Fiji lance un nouveau programme d'elearning

Brent Hill, CEO de Tourism Fiji, a déclaré : " Nous sommes ravis de ce tout nouveau programme qui offrira un contenu actualisé et attrayant couvrant tous nos secteurs clés et nos produits touristiques de niche dans les 12 régions des Fidji.



Après 20 mois de fermeture des frontières, l'industrie du voyage a changé, et nous avons estimé qu'il était important de mettre à jour et de modifier notre programme de formation, afin d'aider les nouveaux agents à connaître la destination ou de permettre aux agents déjà inscrits de se refamiliariser et d'obtenir des mises à jour sur la destination d'une manière nouvelle."