Tourisme Paris : des perspectives encourageantes pour le 2e semestre

L'Office du Tourisme et des Congrès de Paris vient de publier son baromètre du tourisme parisien, qui fait état de perspectives encourageantes pour le 1er semestre 2022



Les projections de flux aériens vers Paris en février et mars 2022 font état d'une hausse de + 340,7 % à date par rapport à 2021 et - 52,5 % par rapport à 2019.



La capacité aérienne suit la même la courbe : elle est en hausse de + 197,3 % par rapport à 2021 et en recul de - 20,2 % par rapport à 2019. Le nombre de sièges des compagnies low cost est en légère hausse par rapport à 2019 (+ 1,6 %).



Il est également à noter que le volume de recherches « Hotel Paris » est en hausse de + 7,3 points entre le 1er et le 20 janvier 2022 par rapport à la période du 1er au 20 décembre 2021 (index 100).



L'OTCP précise que les volumes de réservation pour Paris ne se sont pas effondrés avec le variant Omicron.