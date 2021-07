Tourisme : découvrez la carte interactive des pays verts, orange et rouges !

La carte des pays verts, orange et rouges actualisée le 26 juillet 2021

Le gouvernement français a mis à jour la liste des pays verts, orange et rouges le 23 juillet 2021. Découvrez en exclusivité sur TourMaG.com, la carte interactive des pays verts, orange et rouges, et les conditions de voyage depuis et vers ces destinations !

Rédigé par La Rédaction le Lundi 26 Juillet 2021

Lu 51193 fois