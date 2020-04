Tourisme : "il faut un plan d'urgence, doublé d'un plan de relance" selon le député Didier Martin

TourMaG.com - Dans votre tribune vous parlez d'un manque à gagner de 40 milliards pour le tourisme. Dans le même temps, le gouvernement a débloqué des prêts garantis par l'Etat à hauteur de 552 millions d'euros. Vous ne trouvez pas que nous écopons un bateau de croisières avec une petite cuillère ?



Didier Martin : En effet, je pense que nous prenons actuellement conscience de l'ampleur de la crise économique. Elle sera mortelle pour de nombreuses entreprises.



Il est nécessaire que ce plan Marshall ne se cantonne pas à des mesures d'urgence, mais doit être couplé à un plan de relance à hauteur du poids économique du secteur.



Les économistes estiment le poids du tourisme à environ 7% du PIB, pour 2 millions d'emplois, le plan de relance doit être en proportion.



En matière générale, les pays européens prévoient un investissement à hauteur de 10% du PIB pour le soutenir et relancer l'économie. Je préconise que nous devons mettre environ 10% de cette enveloppe globale sur le tourisme.



Je prévois deux aspects, d'une part une campagne promotionnelle pour les destinations France, avec deux volets dont l'un destiné aux Français et l'autre aux voisins européens.



Il ne faut pas oublier que l'espace Schengen représente la première source émettrice de touristes, il est nécessaire que leur prochain choix se porte sur notre pays.



De plus, nous devons mener une campagne 4 saisons avec si possible des vacances clé en main, c'est-à-dire qu'elles comprennent le transport, l'hébergement, les visites, etc.



Il faut faciliter l'achat de la destination France.



TourMaG.com - Il va donc être indispensable de revoir la façon de distribuer et vendre le tourisme ?



Didier Martin : Il est indispensable de mener un acte de promotion, mais aussi marketing sur l'ensemble des produits.



Il est nécessaire d'inciter au patriotisme touristique des Français, mais aussi à l'étranger, une fois que les frontières vont rouvrir.



Le grand plan de relance doit inévitablement être adossé à un plan d'investissement, pour imaginer les infrastructures et le tourisme de demain.



Nous devons renforcer le tourisme durable, il sera selon moins notre principal atout à l'avenir, l'art de vivre et le patrimoine.



TourMaG.com - Les agents de voyages pourraient aussi être mis à contribution pour vendre la France ?



Didier Martin : Il nous faut un plan global, c'est évident. Le tourisme institutionnel doit se mobiliser dans un travail de mutualisation, en faisant de la veille marketing dans leur région au profit des autres.



Il est indispensable d'écouter les besoins de la population française, les plans marketing ne doivent pas être centrés sur les intérêts de chacun, mais pour le bien commun.



Les données doivent être mutualisées, car tous les territoires sont émetteurs de touristes et nous devons mieux les comprendre, pour adapter l'offre et les communications.



Le plan de relance ne doit pas se faire au détriment des uns ou des autres, il doit être solidaire.