Tourisme : la saison été joue les prolongations en septembre

Après le bilan de la saison estivale, Olivia Grégoire ministre déléguée chargée du tourisme a donné les premiers éléments du bilan touristique de l’arrière-saison. Le taux de départs de la clientèle domestique en France au mois de septembre progresse sensiblement. 34% des Français ont effectué un séjour, soit 5 points de plus rapport au même mois en 2019 et 7 points de plus par rapport à 2022.commente la Ministre.Pour 11% de ces Français partis en septembre, le séjour a été ", une décision très probablement motivée par" et des températures plus que clémentes.Dans ce contexte,en septembre par rapport à 2022 qui était" pour le secteur.