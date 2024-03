Touristik veut s'imposer en leader mondial du voyage !

Le nouveau concept de design permet une expérience de marque plus internationale, plus moderne et plus émotionnelle, avec laquelle nous obtenons une plus grande portée et devenons plus pertinents.



De cette façon, la transition du groupe DER Touristik au groupe DERTOUR répond à notre revendication d'une position de leader sur le marché du tourisme international,

Ce n'est peut-être qu'un détail pour vous, mais pour Ingo Burmester ça veut dire beaucoup.Celui qui revendique la 2e place dans l'industrie en Europe ne souhaite pas s'arrêter en si bon chemin et veut internationaliser l'entreprise." a expliqué, le PDG du groupe Dertour Europe centrale.