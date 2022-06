Train vertueux contre l’avion pollueur : le coup de colère de l’aérien français

Après ce premier tour de table très particulier de par la dureté des attaques contre le rail, le sujet de l’intermodalité entre le train et l’avion proposé par le modérateur s’est lui aussi résumé en grande partie à des attaques envers la SNCF.



Malgré une tentative d’apaisement d’Alain Battisti affirmant ne pas être contre la SNCF et croire à l’intermodalité, la boîte à claque n’a pas été refermée pour autant.



En matière de connectivité, Marc Rochet là aussi a eu la dent dure : "Qu’un pays comme le nôtre porteur des jeux olympiques dans très peu de temps ne soit pas capable d’avoir une liaison de bonne qualité entre Roissy et la gare de Nord c’est incompréhensible !"



Inacceptable également au yeux du Directeur d’Air Caraïbes, la connectivité des TGV dans la grande gare d’interconnexions de Massy Palaiseau (Essonne), le grand pôle multimodal de la région parisienne.



« Entre Massy Palaiseau et Orly il n’y a rien ! Il a fallu que Corsair, Air Caraïbes et French bee financent un bus privé dont, en plus, on a voulu déplacer l’arrêt à 800 mètres de la gare » se désole-t-il.



Pascal de Izaguirre, Président de Corsair et dont le site internet vante les mérites de la connectivité par train avec une belle photo d’un TGV, a également exprimé une certaine exaspération concernant ce partenariat : « Quand on négocie les accords avec la SNCF, on est dans le rôle du tabouret et eux dans celui du piano ! Et on n’a pas l’impression que cela les intéresse véritablement !



Pour faire de l’intermodalité il faut être deux. Du côté de la SNCF ça leur apparait comme une gêne plutôt qu’autre chose ». Déplorant comme Marc Rochet que si les compagnies aériennes n’avaient pas financé un bus il n’y aurait pas de connectivité.