Transport aérien : la désastreuse gestion du covid-19 par les gouvernants

Bon cela est l’explication. Mais on aurait tout de même pu faire autrement. Au lieu de se replier sur eux-mêmes, les gouvernements auraient pu désigner les grands organismes mondiaux pour définir un protocole sanitaire commun à tous les pays de la planète.



Ces organismes existent. Ils ont pour nom l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé), l’OACI (Organisation de l’Aviation Civile Internationale) et IATA (International Air Transport Association). Ils auraient pu être missionnés par les Etats dans le cadre d’une décision de l’ONU au cours d’une Assemblée Générale convoquée par les membres du Conseil de Sécurité dont, faut-il le rappeler, la France, les Etats Unis, La Chine, La Grande Bretagne et la Russie sont des membres permanents.



Après tout le Covid 19 s’est répandu dans le monde entier et seule une réponse mondiale aurait pu le combattre. Il aurait été très envisageable de créer un protocole sanitaire commun et le faire appliquer dans chaque pays et en particulier dans les aéroports et les compagnies aériennes par les procédures habituelles de l’OACI et de IATA. On aurait ainsi évité cette stupide menace de « quarantaine » décidée par chacun des pays et applicable au petit bonheur la chance aux ressortissants d’un autre pays.



Etonnez-vous après cela que les clients du transport aérien ne veulent plus voyager. Ce n’est pas tant les contraintes sanitaires qui les bloquent que l’incertitude dans laquelle ils se trouvent quant au risque de se trouver confinés dans leur pays de destination.



Au lieu de coopérer, les gouvernements, tous les gouvernements ont édicté leur propre politique. Dès lors on ne voit pas comment la machine aérienne pourrait être remise en route. Il n’est peut-être pas trop tard pour créer enfin ce protocole mondial.



Si cela était le cas, les échanges pourraient redémarrer vite entre les pays qui l’appliqueraient, les autres ne tardant pas à rejoindre les premiers. Faute de quoi, il faudra attendre la fin de la pandémie. Je rappelle qu’il a fallu deux ans et demi pour que le SRAS qui n’avait infecté que 8000 personnes et causé moins de 800 morts, s’éteigne.