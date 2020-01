Travel Agent Cup Junior : c'est reparti pour les inscriptions !

Les inscriptions pour la Travel Agent Cup Junior organisé dans le cadre de l'IFTM Top Resa en partenariat avec la Fédération Française des Techniciens et Scientifiques du Tourisme (FFTST) sont ouvertes depuis le 23 janvier 2020.Pour ce faire les candidats devront répondre en ligne à un questionnaire portant sur l’IFTM, la FFTST et des données clés du secteur du tourisme.Le concours est ouvert à tous les étudiants de France (Métropole & Outre-mer) ayant une formation dans l’univers du tourisme (BTS, masters, bachelors, MBA, DU et licences professionnelles).Pour rappel, lors destous étudiants avaient participé à la première et la seconde Travel Agents Cup Junior d’IFTM Top Resa en 2018 et 2019.