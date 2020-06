Travel-Insight : "Nous avons conseillé à nos clients de créer une production France..."

TourMaG.com - Comment avez-vous fait et qu'en ressort-il ?



Stanislas Lucien : Nous avons interrogé nos clients et partenaires, pour savoir ce qu'ils pensaient de notre travail.



Les résultats sont assez satisfaisants, mais nous en avons conclu qu'il était important pour nous de nous repositionner et changer l'identité de l'agence. Nous devions nous affirmer en tant qu'experts du digital dans le tourisme.



TourMaG.com - Mais vous n'êtes pas seuls sur ce créneau ?



Stanislas Lucien : Sur la partie Social Media, notre plus grand concurrent n'est autre que We Like Travel...



TourMaG.com - La crise liée au COVID-19 a t-elle été porteuse de nouvelles opportunités ?



Stanislas Lucien : Je vois moins d'opportunités que des nouveaux besoins qui surgissent chez les acteurs du tourisme. Nous remarquons de plus en plus l'importance des réseaux sociaux suite au confinement.



La population française est énormément présente sur les réseaux sociaux. Tik-Tok a connu un véritable boom et, au final, même les plus anciens ont découvert les bienfaits de ces médias pour garder le contact.