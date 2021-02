TravelManager MaG : la nouvelle verticale accompagnera la mutation du business travel

Un exemple nous montre la diversité et la complexité du voyage d’affaires. Du Travel Manager au voyageur final, de la politique voyage à la stratégie de déplacement, il y a lieu de placer toute la chaîne : TMS, agences, plateaux, technologies, self booking tools, transporteurs, hôteliers, concierges…



Quid de la place de chacun dans l’échiquier de demain ? Y aura-t-il assez de cases pour tout le monde où va-t-on tout droit vers un jeu de chaises musicales ?



A l'équation il faut rajouter d’autres inconnues : l’empreinte carbone de l’entreprise, sa politique RSE et last but not least, son efficacité.



Car parfois, pression sociétale et politiquement correct obligent, on en oublierait presque que la vocation première d’une firme est de générer du profit, n’en déplaise à ceux qui trouvent le terme péjoratif. Oui, le profit c’est ce qui permet de créer des emplois et de créer des richesses.



On sait que la technologie vient de percuter de plein fouet l’industrie. La pandémie a complètement rebattu les cartes et la digitalisation ramassé la mise. Alors on fait quoi face à cette nouvelle donne ?



Le premier constat a été acquis sous la “contrainte”. Oui, il est possible d’organiser des réunions à distance qui tiennent la route et de réduire les déplacements. Ce n’est pas une découverte fondamentale mais cette modalité fait désormais figure de règle sinon de principe. Auparavant, elle était l’exception.