TravelPro formations Le Centre de Formation des Professionnels du Tourisme by APST et Les Entreprises du Voyage

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

TravelPro formations est la marque commerciale du CFPT.



Le Centre de Formation des Professionnels du Tourisme (CFPT) a été créé en 2011 par Les Entreprises du Voyage et l'APST pour répondre aux besoins en formation de leurs adhérents et aussi à l'ensemble de la profession.



Nos formations sont spécifiques aux métiers du tourisme.





Rédigé par La Rédaction le Lundi 23 Août 2021

Depuis 2014, TravelPro formations est la marque commerciale du CFPT.

Le Centre de Formation des Professionnels du Tourisme (CFPT) a été créé en 2011 par les Entreprises du Voyage et l'APST pour répondre aux besoins en formation de leurs adhérents et plus largement à l'ensemble de la profession.

Nos formations s'adressent spécifiquement à l'ensemble des acteurs du Tourisme.



Nos clients sont des Agences de Voyage, des Tours Opérateurs, des Réceptifs, des Croisiéristes, des Offices de Tourisme, des Agences de Voyage d'Affaires, des Autocaristes, …

Les adhérents de l'APST et des Entreprises du Voyage bénéficient d'une tarification préférentielle.



En 2017, TravelPro formations obtient son agrément Datadock conformément au décret n°2015-790 du 30 juin 2015 qui fixe les critères permettant aux financeurs de la formation professionnelle continue de s'assurer de la qualité des actions de formation.



En 2021, TravelPro formations obtient la certification QUALIOPI (référentiel national sur la qualité des actions concourant au développement des compétences) conformément au décret n°2019-565 du 6 juin 2019 qui atteste de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d’actions concourant au développement des compétences et permet une plus grande lisibilité de l’offre de formation auprès des entreprises et des usagers.



TravelPro formations est partenaire de l'offre Campus Compétences de l'OPCO mobilités.

L'offre Campus Compétences, ce sont des actions de formation spécialement adaptées aux contraintes et besoins de chaque entreprise quel que soit leur taille ou leur secteur d’activité.



TravelPro formations est membre associé de l’association ATR (Agir pour un tourisme responsable) et soutient la fondation GoodPlanet qui déploie différents programmes de sensibilisation et de terrain en faveur de l’écologie et du vivre ensemble.



Présentation : TravelPro formations

- Date de création : 2011

- Structure juridique : SARL

- Effectif : + de 800 professionnels du tourisme formés par an



Directrice de TravelPro formations :



- Nom : DA SILVA

- Prénom : Sylvie

- Adresse : 15 avenue Carnot

- Code postal : 75017

- Ville : PARIS

- Pays : FRANCE

- Tel. : 01 78 09 06 05

- Email :

- Site Internet :



Rejoignez-nous et suivez nos actus sur les réseaux sociaux :



- Facebook :

- Twitter : @TPFTourisme

- LinkedIn :

- YouTube :

- Blog :



- Catégorie :



Formation continue pour les professionnels (éligible au Plan de formation et au dispositif FNE) :



- 31 Formations inter entreprise en présentiel ou en distanciel

- 14 Formations en e-learning en présentiel ou en distanciel

- Formations sur mesure (intra entreprise) à la demande en présentiel ou en distanciel - Raison sociale :- Date de création :- Structure juridique :- Effectif :- Nom :- Prénom :- Adresse :- Code postal :- Ville :- Pays :- Tel. :- Email : contact@travelproformations.fr - Site Internet : www.travelproformations.fr - Facebook : https://www.facebook.com/travelproformations/ - Twitter :- LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/37519016/ travelproformations/ - YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCd1N-zcAWMKfFT3K95lZbIg

- Blog : https://www.travelproformations.fr/blog

- 31 Formations inter entreprise en présentiel ou en distanciel- 14 Formations en e-learning en présentiel ou en distanciel- Formations sur mesure (intra entreprise) à la demande en présentiel ou en distanciel

Formations Tourisme proposées : - Formations sur mesure



Parce que votre entreprise et vos équipes sont uniques et parce que vos besoins sont spécifiques, nous construisons avec vous des formations personnalisées et 100 % adaptées à vos objectifs, à vos enjeux, à votre activité, à votre environnement et à votre culture.



- Formations inter-entreprises (de 7 heures à 42 heures)





Développement Durable

Comment agir pour un tourisme responsable

Comment agir contre le changement climatique

Sensibiliser au bien-être animal en voyage

Formation produits : écotourisme animalier

Mettre en place votre démarche RSE

Stratégie éco digitale

Mettre en place une démarche éco responsable dans le secteur de l’hébergement touristique



Management

Motiver et animer son équipe



Vente / Négociation / Production

Dynamiser les ventes (BtoB et BtoC)

Faire de l’objection un tremplin pour la vente

Relancer et défendre ses devis

Optimiser sa prospection téléphonique

Défendre ses prix et sa valeur ajoutée en vente groupes

Gagner en excellence dans la relation client

Fidéliser sa clientèle

Organiser un évènement professionnel

Techniques de production

Négocier avec ses prestataires





Vente / Négociation / Relation client EN ANGLAIS uniquement

Accueillir des clients avec professionnalisme

Les fondamentaux de la vente

Les fondamentaux de la négociation



Digital et Technologie

S’initier aux réseaux sociaux

Créer du contenu pour les réseaux sociaux

Optimiser son community management

Instagram pour les pros du tourisme

Maitriser votre communication numérique

Construire et animer votre site avec les kits SpeedMedia



Développement personnel

Gérer son temps et ses priorités

Gérer le stress et les clients difficiles



Gestion et Fiscalité

Gestion d’un nouvel opérateur de voyages

La TVA des jeunes opérateurs de voyages



Conditions d’accès : Programmes et Inscriptions sur le site sur le site www.travelproformations.fr ou par mail à contact@travelproformations.fr

Contact de la personnes responsable des formations tourisme : Sylvie Da Silva – Directrice

contact@travelproformations.fr

Tél : 01 78 09 06 05

Interview du responsable formation TourMaG.com : Quels sont les points forts de vos formations ?



Des formations spécifiques aux métiers du tourisme

Plus de 37 000 heures de formation dispensées et 6000 personnes formées depuis 2011

Des consultants experts dans les pôles de compétences proposés et tous issus du secteur du Tourisme

Des dispositifs de formation variés pour répondre aux besoins spécifiques des opérateurs de voyages

Des formations pratico-pratiques et directement applicables





Vidéo de Présentation

Lu 10672 fois

Notez