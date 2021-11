Tunisie : l’accord de ciel ouvert renvoyé aux calendres grecques ? 🔑

« nous n’avons actuellement pas de date prévue pour cette signature »

A quand la fin du feuilleton ?Alors que des accords de coopération aérienne ont été signés récemment entre l’Union européenne et le Qatar ou encore l’Ukraine ou l’ Arménie , le fameux accord de ciel ouvert avec la Tunisie continue de se faire attendre.Après un nouveau "feu vert" donné en septembre par le Conseil de l’Union européenne, la signature définitive de l’accord devait être actée cet automne.Contacté, le Conseil de l’UE indique que l’accord n’a pas encore été signé. Et précise surtout :Le service Transport et télécommunications du Conseil de l’UE explique en outre que le contenu de l’accord reste le même que celui paraphé par les deux parties en 2017. A savoir : une suppression des accords bilatéraux qui limitent l’accès de plusieurs compagnies européennes au ciel tunisien et ce sur tous les aéroports tunisiens à l’exception de celui de Tunis-Carthage.A noter qu’un récent communiqué de la Commission européenne fait état d’un accord de voisinage dans le domaine de l’aviation avec la Tunisie qui a étéet quidans un avenir non-déterminé.