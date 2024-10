Turkish veut doubler le nombre de passagers d'ici 2033 🔑

Permettez-moi d'abord de vous rappeler -car ce n'est malheureusement pas assez connu- que Turkish Airlines est d'ores et déjà la compagnie aérienne qui dessert le plus grand nombre de pays au monde. Avec sa flotte de 465 avions (passagers et cargo), elle dessert 349 destinations mondiales (296 internationales et 53 nationales) dans 130 pays et 6 continents.



Permettez-moi d'insister, à ce propos, sur un point : la flotte de Turkish Airlines est l'une des plus récentes de l'industrie aérienne. Bien mieux encore, en décembre 2023, nous avons passé une commande historique de 150 A321neo and 75 A350.



Notre ambition est en effet d’atteindre 345 destinations internationales d’ici 2033.



Dès décembre prochain, nous ajouterons d'ailleurs deux nouvelles destinations. La desserte de Sydney, deuxième destination en Australie après Melbourne, sera inaugurée le 4 décembre 2024. Mais, vers 2026, grâce à la livraison de l’avion ultra long-courrier Airbus A350-1000, nous pourrons proposer des vols sans escale vers la capitale australienne.



Par ailleurs, notre desserte de Santiago du Chili débutera le 18 décembre. Cette nouvelle route portera à 26 le nombre total de destinations desservies dans les Amériques, renforçant ainsi la présence de Turkish Airlines sur ce continent. Quatre vols hebdomadaires seront disponibles entre Istanbul et Santiago, avec une escale à Sao Paulo, au Brésil, dans les deux sens.



Cette année, nous avons déjà ouvert d'autres itinéraires. Pour commencer, Denver qui est notre quatorzième destination aux Etats-Unis, avec trois vols par semaine. Et Turin, avec des vols quotidiens depuis juillet dernier.



A noter que nous avons aussi rouverts deux autres itinéraires : Turkish Airlines a repris ses vols vers Tripoli, la capitale de la Libye, depuis le 28 mars. Et, vers Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, depuis le 21 mai 2024.



Par ailleurs, notre accord de partage de code avec KM Malta Airlines est entré en vigueur depuis le 15 juin 2024. Je vous rappelle qu'un accord de partage de code permet d'exploiter des vols communs. Il offre donc aux passagers de nos deux compagnies aériennes nationales des options de voyage plus flexibles sur les vols directs entre Istanbul et Malte.