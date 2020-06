Ventes, résa : la reprise c'est maintenant... alors, ça biche ?

S'il ne fait pas de doute que la France est la grande gagnante, pour le moment, le Portugal serait la destination refuge, avec 9,4% de part de marché et une deuxième place.



" Sur les destinations clairement la France (87% de parts de marché contre 25% habituellement) et l'Europe du Sud sont dans les tops tendances, mais surtout les réservations dans les hôtels repartent, " explique le responsable de Misterfly.



Autant sur les vols, les voyageurs se projettent allègrement sur juillet et août, autant pour les hôtels, ils privilégient le court terme, en attendant que les infrastructures annoncent les dispositions et les mesures.



Une petite victoire qui offre aussi son lot d'enseignement, chez ses confrères des agences en ligne.



Pour le réseau indépendant d'hôtels, si juin devrait être catastrophique (-85%) malgré un rattrapage attendu, les réservations sont très fortes sur juillet et août.



" Nous constatons une reprise de la clientèle affaires nettement plus forte que celle de loisir, sur 4 jours elle est même en progression de 78% et nous avons aussi observé un plus grand passage en direct des clients, " rapporte Karim Soleilhavoup.



Les OTA boudés s'expliquent par un important travail pédagogique fait auprès de la clientèle sur les réseaux sociaux.



A chaque acteur ses constats, car pour Misterfly, plus le responsable regarde loin et moins les réservations sont importantes, un point de vue partagé chez Siblu.



" Pour le moment nous avons beaucoup de réservations pour juillet, moins sur août, mais ce sont plus traditionnellement des réservations tardives. "



Et d'ailleurs les voyageurs ont décidé de se faire plaisir et adapter leurs prochains séjours à un contexte particulier, après deux mois de confinement.



Les grandes villes laissent place à la verdure ou aux plages, mais aussi à des logements plus hauts de gamme.



" Les clients ont besoin de profiter pleinement et se retrouver en famille, la demande est très forte pour la montagne représentant plus de 20% de la demande, contre 15% habituellement " ajoute Gregory Sion.



D'ailleurs chez Pierre&Vacances, si la Région PACA reste numéro en termes de volume, la part de marché s'érode, pour privilégier la Bretagne et la Normandie.



Pour le patron des résidences de vacances, la clientèle évite les étroites plages de la Côte d'Azur, pour privilégier les destinations estampillées "nature" et moins suffocantes l'été.



Un choix qui résulte d'un mix entre " le réchauffement climatique, la peur du virus et le principe de distanciation sociale. "



Après l'épidémie, les Français n'en auraient pour autant pas oublié les réflexes pour endiguer la propagation du virus.



Sur le site de Siblu et au centre d'appels, les questions fusent au sujet de la désinfection des logements, les modalités des arrivées, les mesures sanitaires, etc.



Alors que la marche avant paraît cette fois-ci bien enclenchée, qu'une deuxième vague ne fait plus parler d'elle, reste une incertitude : celle de voir la clientèle étrangère revenir dès l'été 2020.



" Nous ne voyons rien venir, les européens attendent l'annonce du 15 juin sur une possible réouverture des frontières.



Les positions seront plus claires à partir du 1er juillet. Cette année les réservations de dernières minutes seront la règle, puis nous sommes dépendants des décisions politiques, pour pouvoir se projeter, " conclut Karim Soleilhavoup, le directeur général de Logis Hotels & Citotel.



Un enjeu important pour un acteur, où la clientèle étrangère représente près de 45% du chiffre d'affaires.



Petit à petit, le tourisme délaisse les titres de la presse grand public à mesure que la France retrouve sa liberté chérie et le chemin parait pour la même occasion de moins en moins tortueux...