Vers le retour des trains de nuit en Europe, pourquoi et comment ?

Alors que les trains-couchettes avaient quasiment disparu, pourquoi ce brusque retour en grâce ?



" Je me faisais la remarque que décidément ces compagnies nationales historiques ont du bon, " lançait alors Jean-Pierre Farandou, le président-directeur général de la SNCF.



Le projet n'est pas d'aider des acteurs en proie à une prochaine concurrence, mais il est plus sociétal et environnemental.



" L'Europe, je vise l'Union européenne, devrait davantage considérer que le rail est un instrument de l'unité européenne. Nous devons retrouver le sens de la longue distance en Europe, " analyse le représentant de la compagnie nationale française.



Tant décriée, dans cette année particulière, l'Europe pourrait avec le rail créer un semblant d'unité entre les peuples. Alors que l'Union a réussi le pari de la monnaie commune, elle n'avait jusque-là pas fait celui des grandes infrastructures, c'est désormais chose faite.



" Nous avons des coopérations transfrontalières, mais les trains de nuit permettent d'aller un peu plus loin. Ils peuvent relier des distances supérieures à 1000 km, donc de relier des corridors de passagers entre les pays européens, " confie Jean-Pierre Farandou.



Ce n'est pas tout, le Trans Europe Express est avant tout destiné à une clientèle ayant un faible pouvoir d'achat.



" Les trains de nuit répondent à une demande, celle de la jeunesse et la jeunesse c'est l'Europe. Celle-ci prend à moins envie de prendre l'avion, " poursuit le dirigeant de la compagnie nationale.



Tout comme Erasmus, l'Europe mise sur la jeunesse et les échanges pour créer une unité entre les peuples. Ce n'est pas tout. Le développement des trains de nuit doit aussi permettre d'accroître la durabilité du voyage.



Plus de ferroviaire signifie aussi moins de pollution.



" Nous sommes certains que nous pourrons reporter une partie du trafic aérien vers le train de nuit et économiser 50 000 tonnes de CO2, soit 30 000 voitures, dans l'opération du Trans Europe Express, " explique Vincent Ducrot, le PDG des Chemins de fer suisses.



A l'échelle européenne, les conséquences seraient alors considérables.



Et alors que les premières lignes doivent voir le jour dans un an, ce sont alors plus de 3 millions qui seront dans un 1er temps visé.



Pour conclure, Andreas Matthä, le PDG de l'ÖBB a envoyé un signal fort à l'UE : "nous devons à l'avenir prévoir des services publics internationaux, ".



A bon entendeur...