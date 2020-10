Villages-Vacances : et si la solution miracle du PGE faisait sombrer l'industrie touristique en 2021 ?

TourMaG.com - Quelles peuvent être les solutions ?



Jean Pochoy : Je n'ai pas de baguette magique. Il faut que tout le se mette autour de la table et que nous trouvions des solutions à ce problème futur de trésorerie.



Les assureurs et les banques doivent être plus accompagnés dans leurs activités. La France doit travailler avec l'Europe, car nous la Caisse des Dépôts est soumise aux réglementations européennes.



Il y a des vrais systèmes à trouver, peut être que les ministres et les acteurs qui traitent ces dossiers y réfléchissent, mais nous n'en savons rien. Le vrai sujet d'actualité n'est pas la fermeture des établissements à court terme, car avec les aides cela arrive assez peu, mais à moyen terme.



TourMaG.com - Craignez-vous la mort d'un certain tourisme si rien n'est mis en place ?



Jean Pochoy : Alors ce n'est peut-être pas la façon de partir en vacances qui risque de disparaître, mais plutôt des opérateurs qui ne survivront pas.



La législation française nous handicape déjà beaucoup au quotidien, avec des coûts toujours revalorisés et ajoutés. Cette crise est la grosse goutte qui fait déborder le vase.



TourMaG.com - Vous avez sans doute suivi le sujet de la foncière tourisme dans la région de la Loire, permettant aux hôteliers de dégager de la trésorerie sans s'endetter à nouveau. Qu'en pensez-vous ?



Jean Pochoy : C'est une solution de survie. Vous êtes propriétaire de votre maison, je vous propose de vous baisser votre salaire, en contrepartie du rachat de votre maison et avec ce montant, il vous sera possible de manger.



C'est un peu ce qu'il se passe, à la fin de l'opération : vous n'êtes plus propriétaire. Vous transformez du capital en trésorerie, je ne pense pas que ce soit une solution idéale.



Cela peut permettre d'entretenir le bien, mais si vous perdez votre propriété pour remplacer et conforter votre chiffre d'affaires, ce n'est pas la solution, selon moi.



C'est une piste à travailler. Elle est intéressante pour les opérateurs qui n'arrivent plus à investir dans leurs biens. Mais je ne pense pas que ce soit une réponse à la crise. Il nous faut une participation dans l'exploitation, pas tellement dans les murs.



Cette injection de monnaie doit être rémunérée, mais pas comme une banque ou un prêt à la consommation. Il faut peut-être capitaliser les intérêts, cela signifie qu'il n'y a pas d'intérêt à payer durant l'obligation, mais à la fin.



Ainsi, vous ne grevez pas votre exploitation durant les premières années. Voici les systèmes qu'il faut travailler, ce n'est pas propre seulement aux villages-vacances mais à l'ensemble des commerces.



TourMaG.com - Comment en tant que patron, vous vous organisez avec autant d'incertitude ?



Jean Pochoy : Il n'y a pas de solution miracle, il suffit de se dire que cette crise va s'arrêter un moment donné. Je pense qu'il ne faut surtout pas arrêter nos opérations de développement, notre commercialisation. C'est une stratégie personnelle.



Nous n'avons pas bradé nos prix, car il ne sera pas possible de sortir de cette stratégie de prix sacrifié avant un moment. Nous avons continué, comme si la crise n'existait pas, de façon à être prêts dès que la crise s'arrêtera.



Nous ouvrons, en fin d'année, un hôtel 3 étoiles à Hossegor que nous avons rénové. Nous ouvrirons tous nos établissements en 2021.