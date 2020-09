Vol Pari - Delhi : Air France test les appareils 100% électriques au sol

Air France a expérimenté le 3 septembre 2020 le traitement au sol d’un vol Paris – Delhi avec des engins 100% électriques produits par la start-up française CARWATT et par TLD, leader mondial en construction de matériel de piste.



Ont ainsi été utilisés précise la compagnie dans un communiqué :



- pour l’alimentation de l’avion en air : un conditionneur d’air TLD Lebrun

- pour le transfert des bagages du terminal jusqu’à l’avion, un tracteur Charlatte

- pour le chargement des bagages : un convoyeur à bande CARWATT

- pour le chargement du fret, un loader gros porteur TLD

- Enfin, l’avion a été repoussé de son point de stationnement par un tracteur de push gros porteur TLD



Le partenariat entre Air France et CARWATT, lancé en 2017, "allie électrification et économie circulaire, avec la transformation d’anciens tapis bagages à motorisation thermique en motorisation électrique avec des batteries Li-Ion de seconde vie. TLD, fournisseur et partenaire historique d’Air France, utilise quant-à-lui, le hub d’Air France à Paris-Charles de Gaulle comme terrain d’expérimentation et de perfectionnement de ses engins" explique le communiqué.



" Les ingénieurs d’Air France et de TLD testeront prochainement en conditions réelles l’approche avion autoguidée (équivalent d’un « park assist » sur les voitures) pour les nouveaux loaders électriques utilisés pour charger le fret à bord des avions. "