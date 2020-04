Vol à 1 € : la FNAM se dit "ulcéré" par les pratiques de Ryanair

La FNAM (Fédération Nationale de l'Aviation Marchande) alerte l'Etat sur la situation financière extrêmement difficile des compagnies aériennes. Elle demande le soutien de l'Etat.



" C’est une activité stratégique et un outil de souveraineté pour la nation, la crise sanitaire en cours a rappelé le rôle des compagnies aériennes dans le rapatriement de nos concitoyens et de transport de matériels sanitaires " rappelle la FNAM qui ajoute qu'elle envisage "une reprise très progressive de l’activité, protégeant en particulier la situation sanitaire de ses clients et salariés, et contribuant à la continuité territoriale en métropole, vers les territoires d’Outre-Mer et les grandes villes mondiales."



Elle se dit " ulcérée " par les pratiques de certaines compagnies en temps de crise et pointe du doigt Ryanair "basées hors du territoire français, ne s’acquittant d’aucune fiscalité en France et faisant échapper à la moindre occasion leurs salariés aux règles sociales françaises".



Elle dénonce également la stratégie de reprise d'activité de la low cost et ses annonces de tarifs " prédateurs " à 1 euro.