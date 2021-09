Votre circuit de 5 jours sur la Côte d'Opale

Envoyer à un ami Imprimer Partager cet article

Pour vous aider dans votre programmation, nous vous proposons un circuit sur 5 jours tout compris créé à l’initiative de Nausicaá et de Pas de Calais Tourisme.

Rédigé par Nausicaá et Pas de Calais Tourisme le Mercredi 22 Septembre 2021

« L’Homme et la mer » : Un circuit pour vous faire découvrir le lien qui unit l’Homme et la mer.



Ce lien, commun à toutes les mers du monde, est mis en scène à Nausicaá, le Centre National de la Mer, où vous bénéficierez d’un accueil privilégié qui fera, de cette plongée au cœur des océans, un souvenir inoubliable !



Jour 1 Saint-Omer & son marais



● Arrivée à Saint Omer pour le déjeuner

Saint-Omer, ville d’Art & d’Histoire, connue pour son patrimoine et son ambiance flamande, elle est surtout le berceau du Marais Audomarois.



● Croisière dans le marais Audomarois

Le marais, c’est la conquête des hommes dominant les eaux depuis le Xème siècle, il s’étend sur plus de 3 000 ha dont 700 km de canaux.

Sillonnez les canaux et parcelles cultivées pour découvrir la faune (poules d’eau, hérons cendrés…), les traditions, les cultures maraîchères et les embarcations typiques du marais.



● Visite de la brasserie Goudale

Entrez dans l’univers d’une des plus modernes brasseries d’Europe.

Un guide vous accompagne au cœur du processus de fabrication avant le passage obligé de la dégustation !



● Autre option : Visite de la Cristallerie d’Arques

Le site de production verrier impressionne par sa taille. Une passerelle

surplombe l’ensemble des ateliers et permet d’assister à la fabrication

des articles, de la goutte de verre en fusion au produit fini.



● Départ vers Boulogne-sur-Mer pour l’installation à l’hôtel

Apéritif de bienvenue avant le dîner.



Jour 2 Le port de Boulogne & Nausicaá



● Visite du port de Boulogne en car

L’histoire de la ville a toujours été liée à la pêche, Boulogne est aujourd’hui encore le 1er port de pêche de France. Au cours de cette visite, découvrez les multiples activités portuaires : pêche, commerce, transformation des produits de la mer et la plaisance.



● Autre option, visite du port en bateau

Embarquez à bord de la Florelle pour une croisière dans la rade et le port de Boulogne. Le capitaine abordera divers aspects de la vie des marins, de la pêche et de l’activité portuaire.

Possibilité de terminer la croisière en beauté avec un apéritif servi à bord, accompagné de gourmandises locales, dégustations de poissons fumés. (La croisière et l’apéritif à bord sont soumis à certaines conditions, à vous faire préciser à la réservation).



● Accueil à Nausicaá, le plus grand aquarium d’Europe

Un membre de l’équipage vous accueille à l’arrivée pour vous conduire à la salle « le Calypso » pour déjeuner dans un espace réservé.



● Visite accompagnée de Nausicaá

Vous serez ensuite guidé à travers un parcours de visite optimisé.

Embarquez pour un moment inoubliable mémorable au cœur de la planète Mer à la rencontre de plus de 58 000 animaux. Découvrez tous ses secrets, ses trésors mais aussi sa fragilité à travers 3 parcours immersifs et ludiques : « Dans l’œil du climat » et sa salle immersive de 430 m2, « Voyage en Haute Mer » et « Des Rivages et des Hommes ».



● Retour à l’hôtel avant le dîner



Jour 3 Le Grand Site des Deux Caps



● Circuit guidé du Site des Deux Caps, Gris Nez et Blanc Nez

23 km entre Boulogne et Calais, classés « Grand Site de France », une côte préservée mais aussi du patrimoine bâti : fort, architecture balnéaire, villages de pêcheurs pittoresques, vestiges du mur de l’Atlantique et le CROSS-Gris Nez, centre de surveillance et de sauvetage du détroit du Pas-de-Calais, le plus fréquenté du monde !



● Déjeuner à Calais



● Retour à Boulogne-sur-Mer

Temps libre pour flâner dans la ville fortifiée : les remparts, la cathédrale Notre Dame de Boulogne, le château, l’Hôtel de ville, le beffroi et les rues piétonnes…



● Autre option : visite guidée de la ville fortifiée



● Fin du programme



● Ou dîner et nuit à Boulogne si vous optez pour la formule 4 jours/3 nuits



Jour 4 La Baie de Somme



● Visite du Parc ornithologique du Marquenterre

Accompagné d’un guide nature, vous découvrirez l’univers passionnant des oiseaux migrateurs dans un environnement d’exception, au cœur de 3 000 ha que compte la réserve naturelle de la baie de Somme.



● Autre option : La Maison de la baie de Somme

Visite libre de la Maison de la baie de Somme et de l’Oiseau qui met en scène plus de 300 espèces d’oiseaux dans leur milieu naturel.



● Rendez-vous à la gare de Noyelles-sur-Mer

Embarquez à bord d’une voiture restaurant en bois de 1920 pour un déjeuner à bord du train, dans le décor de la baie de Somme.

Départ du train après le déjeuner pour un trajet jusqu’à Saint-Valery-sur-Somme, temps libre pour parcourir la charmante cité de Saint-Valery. (attention, le déjeuner dans le train est soumis à certaines conditions, merci de vous les faire préciser à la réservation)



● Fin du programme



● Ou retour à Boulogne pour le dîner et la nuit Si vous optez pour la formule 5 jours/4 nuits



Jour 5 Le Touquet



● L’architecture balnéaire du Touquet Paris-Plage

Style néo-classique, art déco, néo-médiéval ou anglo-normand… depuis la création de la station, les architectes ont redoublé d’imagination. Découvrez les somptueuses villas et monuments remarquables de la ville au cours d’un circuit à bord de votre car.



● Autre option : visite commentée en petit train touristique



● Déjeuner



● Temps libre

Pour une balade sur le front de mer ou pour flâner dans les rues commerçantes et toujours animées de la station.



● Fin du programme…



Votre Hébergement



Hôtel Ibis style Cathédrale *** de Boulogne sur mer, situé à l’entrée de la ville fortifiée, à 5 mn du port et de la plage.



Nos suggestions pour prolonger votre séjour



• Une visite de Lille, du Louvre-Lens, Arras et le centre historique Minier

• Une journée à Bruges ou/et Gand en Belgique 2 magnifiques villes flamandes

• Une journée à Londres

Ce programme est une sélection de prestations de qualité. Il peut être modifié en fonction des souhaits ou du budget du groupe.



N’hésitez pas à contacter notre service client pour tous renseignements complémentaires.



Informations et réservation :

Téléphone : (0)3 21 30 99 89

Mail : N’hésitez pas à contacter notre service client pour tous renseignements complémentaires.Téléphone : (0)3 21 30 99 89Mail : resa@nausicaa.fr

Lu 174 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Nausicaá, une expérience absolument inoubliable La Côte d'Opale, un littoral délicieusement sauvage