Voyage Argentine : J'ai testé pour vous la Bamba de Oreco

Unique Relais & Châteaux argentin

Unique Relais & Châteaux argentin, la estancia la Bamba de Oreco est Idéalement située au cœur de la Pampa et à seulement 120 km de Buenos Aires. Il s'agit d'une des plus anciennes estancias d’Argentine. Luxe, confort et élégance coloniale, la Bamba chargée d’histoire et de traditions est une demeure privilégiée et intemporelle. Cuisine exquise, service raffiné, traditions gauchos et sports équestres participent à la magie de l’endroit.

Rédigé par La Rédaction le Dimanche 3 Janvier 2021







