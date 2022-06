Voyage Espagne : levée de toutes les restrictions !

L'Ambassade indique dans un message daté du 2 juin 2022 que les voyageurs en provenance d’un pays de l’espace Schengen, dont la FranceCela signifie qu'à l'instar d'autres destinations, l'Espagne a levé toutes les restrictions. Plus aucun formulaire n'est à remplir.voici les conditions qu'il fallait remplir pour voyager en Espagne, il fallait être munis d'un des documents suivants :. Il doit notamment faire mention de la date de vaccination effectuée, du vaccin administré et du pays de vaccination ;, avec résultat négatif, délivré dans les 24 heures (test antigénique) ou dans les 72 heures (test PCR) précédant l’arrivée sur le territoire. Il peut s’agir d’un test NAAT (test de détection ARN de la Covid-19 : RT-PCR, TMA, LAMP, NEAR…) ou d’un test antigénique inclus dans la liste de la Commission européenne. Les tests salivaires dont le prélèvement n’a pas été effectué en laboratoire, mais à domicile, n’autorisent pas le voyage, ni les « tests rapides » en pharmacie, qui ne donnent pas lieu à un résultat écrit. Le certificat doit notamment comprendre le numéro de document d’identité ou de voyage de la personne testée ;, valable à partir du 11e jour après le 1er test de diagnostic positif, pour une période totale de 180 jours. Ce document doit notamment mentionner la date du premier test positif le type de test réalisé ainsi que le pays où ce certificat a été délivré ;. Celui-ci intègre une preuve de vaccination ou un résultat de test négatif ou une preuve de rétablissement de moins de six mois.Désormais, plus aucun contrôle ne sera opéré précise le Ministère espagnol de la santé. Plus aucun formulaire de santé n'est à remplir.