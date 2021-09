Voyager en conscience dans la Manche

Le Parc s’étend sur plus de 140 000 ha (dont 30 000 de zone humide) et couvre 150 communes.



Riche de sa faune et de sa flore, le Parc Naturel Régional est un espace de découverte et de sensibilisation qui change de visage au fil des saisons. Les amoureux de la nature pourront observer cigognes, veaux marins, bergeronnettes et autres espèces en tout genre nichées entre marais, bocage, littoral et landes.



Préserver les paysages et ses richesses naturelles tout en développant les activités économiques est là, la vocation du Parc Naturel Régional.