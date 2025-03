Voyages : 1 Français sur 2 prévoit de partir cette année, une tendance qui explose !

Du côté des destinations, et sans surprise, la France métropolitaine fait largement la course en tête. 76% des Français partis l’an dernier en court ou long séjour sont restés dans l’Hexagone, contre 77% en 2023 et 81% en 2021, année post-Covid qui avait vu la France faire figure de destination refuge.



48% des Français déclarent avoir effectué un voyage à l’étranger ou dans les Drom Com en 2024. Ce chiffre n’a pas encore retrouvé le niveau d’avant Covid (52% en 2019).



A noter que le total France + étranger dépasse les 100% car certains Français ont effectué plusieurs voyages l’année dernière.



Chez Opodo, le top des destinations long-courrier en 2024 est le suivant : Bangkok, Montréal, New York, Pointe-à-Pitre et Dubaï.