Voyages Vert Vous - Épisode 2 : Bali

Dans cet épisode, TV5MONDE vous embarque à Bali, « l'île des dieux » et vous emmène explorer ses régions rurales, éloignées du tourisme de masse et sesuniques au monde.Suivez le quotidien des balinais, rythmé par la religion hindoue et découvrez comments'organise sur l'île. À cette occasion, rencontrez Alex, qui se bat contre le plastique à usage unique avec son application Refill my Bottle