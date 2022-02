Voyages : les résas redémarrent en trombe !

Les Français ont retenu une chose de l'épidémie : vérité d'un jour n'est pas toujours celle du lendemain.



En somme, ils ne réservent, la prise de décision est de plus en plus courte, que lorsqu'ils sont sûrs de pouvoir partir.



" Le comportement d'achat reste très tardif, mais nous observons une accélération progressive des réservations sur les périodes clés de l'été prochain, avec des niveaux de prises de réservations supérieurs à ceux d'avant crise, " explique le responsable de Transavia.



Et c'est là aussi, l'un des changements de l'année 2022. La vaccination apparaît comme le nouveau sésame pour voyager.



Chez Visamundi, l'agence de visa BtoB et BtoC, l'activité atteint depuis janvier des niveaux assez impressionnants et encore plus depuis que la décrue des cas de covid a été enclenchée.



" Les voyageurs n'ont plus peur de se lancer dans le long-courrier.



Ils maintiennent leurs départs coûte que coûte. Ils partent du principe qu'en étant vaccinés, ils pourront tout de même partir, " rapporte Sébastien Couix, le PDG de l'agence.



La 3e dose n'y change rien pas plus que l'avènement du pass vaccinal : les Français veulent partir, et le font savoir.



Quant aux destinations privilégiées par nos compatriotes, pour le moment il n'y a pas de miracle.



Les clients de Visamundi sont des aventuriers des temps modernes, puisqu'ils plébiscitent des destinations encore fermées, telles la Corée du Sud et la Russie, ou avec de nombreuses contraintes, comme la Thaïlande.



" La Tanzanie et l'Arabie saoudite connaissent des booms incroyables. Les gens ont appris à vivre avec les mesures, les tests ou même les quarantaines.



Ils sont éduqués sur ces problématiques. Cela ne pose plus autant de problèmes, " poursuit Sébastien Couix.