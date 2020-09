Vueling assouplit ses conditions de réservations

Vueling Airlines (Groupe IAG) annonce le maintien de son option permettant de réserver en toute flexibilité, sans frais supplémentaires, en raison de la crise liée au covid-19.



Lors de la première vague épidémique à la mi-mars, la compagnie avait déjà rendu le changement de date de vol plus flexible pour ses voyageurs, de façon temporaire. Aujourd’hui, elle assouplit davantage ses conditions de réservation.



Le service FlexFly permets aux voyageurs de modifier la date et l’heure de leur vol, sur toutes les routes desservies par Vueling (seule la différence de tarif s’applique si le tarif initial n’est plus disponible).