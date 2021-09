Webinaire - VISTA, le nouveau navire d'Oceania Cruises - 28 septembre 2021

Oceania Cruises est le leader mondial des croisières axées sur la gastronomie et les destinations.



Les six petits navires luxueux de la compagnie accueillent entre 684 et 1 250 passagers seulement et proposent la meilleure cuisine en mer ainsi que des itinéraires riches en destinations dans le monde entier. À bord de ces petits navires conçus par des designers, vous découvrirez des expériences de voyages soigneusement élaborées par des experts faisant escale dans plus de 450 ports emblématiques en Europe, en Alaska, en Asie, en Afrique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Angleterre et au Canada, aux Bermudes, dans les Caraïbes, sur le canal de Panama, à Tahiti et dans le Pacifique Sud, sans compter les voyages extraordinaires de 180 jours autour du monde.



Oceania Cruises, dont le siège social se trouve à Miami, appartient à Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, un opérateur de croisières polyvalent qui possède des compagnies de croisières internationales de premier plan, telles que Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises et Regent Seven Seas Cruises.