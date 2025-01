Willie Walsh (IATA) : "Les taxes ne sont pas la solution aux défis environnementaux..."

TourMag a pu interpeller Willie Walsh sur le sujet des taxes particulièrement en France, en lui demandant s’il avait un message particulier pour le gouvernement français. Voici sa réponse :



« Un message ? Oui, ne taxez pas.

Si c'est une question environnementale, la taxation ne va rien accomplir.

Soyez honnêtes. Nous introduisons des taxes parce que nous voulons prendre plus d'argent que nous allons gaspiller ailleurs. Donc, les taxes ne sont pas la solution aux défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés.

Et ils devraient chercher à travailler avec l'industrie. La France est fascinante, mais elle est presque schizophrène.

Vous avez des entreprises fantastiques. Vous avez Airbus. Vous avez Dassault.

Vous avez CFM à 50% avec Safran.

Ce sont des acteurs de premier plan sur le marché de l'aviation. Et pourtant, les clients qu'ils servent, vous voulez les faire disparaître par la réglementation, la taxation, et je pense que c'est schizophrène.

J'aime la France, le vin, les Français, mais la politique et les politiques poursuivies ne sont certainement pas coordonnées et réalistes.

Je crois fermement que tout cela va rendre la capacité de voler, que je pense précieuse, hors de portée de certains consommateurs en France alors que la connectivité offre de nombreux avantages non seulement aux entreprises, mais aussi aux individus."





*En améliorant notamment les trajectoires des avions pour des routes plus directes et donc plus rapides.