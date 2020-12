Worldia va franchir l'Atlantique pour lancer une filiale aux States

TourMaG.com - Plusieurs opérateurs du secteur annoncent un frémissement des réservations. Qu'en est-il chez Worldia ?



Erwan Corre : Il y a des réservations plutôt en dernière minute, mais nous restons loin des volumes habituels. Ce n'est pas une ruée.



Le climat anxiogène n'est pas propice aux voyages. Les annonces et conseils du gouvernement sur les fêtes de fin d'année : pas plus de 6 adultes à table, isolement avant de rendre visite à ses grands-parents, fermeture des remontées mécaniques... tout cet environnement n'aide pas du tout à la reprise du secteur.



Ce que nous constatons aux niveaux des réservations c'est qu'il y a une polarisation avec davantage de paniers élevés mais aussi davantage de paniers moins élevés.



Ainsi ceux qui ont des moyens commencent à réserver à nouveau avec anticipation sur Maurice, Le Sri Lanka, ou encore Les Maldives. Et puis de l'autre côté du spectre nous avons des réservations moyen-courrier ou France avec par exemple juste de l'hébergement.



TourMaG.com - Comment anticipez-vous 2021 ?



Erwan Corre : Nous voyons 2021 de façon très positive. Nous sommes optimistes pour la suite. Le premier trimestre 2021 va être encore très calme. Et il y aura une mauvaise haute saison car c'est en début d'année que les réservations sont réalisées.



Nous tablons sur une reprise progressive entre avril 2021 et janvier 2022. Nous retrouverons les niveaux de début 2020, au début 2022.



TourMaG.com - Comment avez-vous géré vos équipes ?



Erwan Corre : Nous avons profité de cette pause forcée pour faire en quelque sorte des travaux. Nous avons essayé de maintenir nos équipes. Aucun de nos collaborateurs n'a été mis au chômage partiel à 100%.



Nous avons lancé plusieurs chantiers technologiques : nouveaux CRM, investissements importants sur la plateforme, refonte du code... et nous avons également préparé de nouveaux produits.



Nous lançons de nouvelles thématiques : écotourisme, aventure, sensation forte, en immersion... avec des produits tels que "Sensation forte à Dubaï", "immersion spirituelle au Siam"...