Xavier Muffragi (Club Med) : “Quant on ferme on sait ce qu’on perd. Quand on ouvre, on ne sait pas ce qu’on gagne…”

TourMaG.com - Où en êtes-vous des réservations pour les semaines à venir ?



Xavier Mufraggi: "Nous remplissons nos villages correctement. Je pense que nous atteindrons les objectifs que nous nous sommes fixé. Nous serons au delà des 60% et pas très loin de notre fréquentation habituelle... et ça c’est une très bonne nouvelle !



Juillet sera légèrement en dessous parce qu’il y a beaucoup de personnes qui reprennent leur activité. En revanche, on sent que la dernière semaine d’août sera extrêmement forte, avec beaucoup de demande.



On aurait pu se dire qu’on écourtait la saison mais en fait c’est l’inverse qui va se passer. Aux Arcs Panorama nous repousserons la date jusqu’à la première semaine de septembre. Nous avons aussi pris la décision d’allonger d’une semaine l’ouverture en Corse…”



TourMaG.com - Quelle est globalement la stratégie du Club après cette crise, notamment sur les ouvertures programmées de nouveaux établissements ?



Xavier Mufraggi : "Nous anticipons une année 2021 qui devrait se rapprocher de 2019. On devrait récupérer aussi des personnes qui auront annulé l’hiver dernier et qui seront de retour.



Quant aux ouvertures des nouveaux villages nous maintenons notre rythme : la Rosière, resort 4 Tridents dans les Alpes va ouvrir dans les temps, Les Seychelles vont ouvrir aussi comme prévu, en revanche la rénovation du resort de Cap Skirring (Sénégal) sera certainement repoussée…



En fait, les décisions sont aussi fonction de la situation sanitaire locale."



TourMaG.com - Quid de l’impact de la crise sanitaire sur le chiffre d’affaire du Club cette année ?



Xavier Mufraggi : "Nous sommes une société cotée, je ne suis pas en mesure de donner des chiffres.



Ce que je peux vous dire, c’est que nous avons réduit notre capacité de 65% sur l’été et de 25% sur la Toussaint. A Noël, on devrait revenir à la normale. Cela donne déjà une idée…"



TourMaG.com - Au niveau de la distribution, Le Club sélectionne de plus en plus ses partenaires agences de voyages. Y-a-t’il la volonté d’une sortie progressive du B2B ?



Xavier Mufraggi : "Non. Nous avons une stratégie omnicanal. Cela a toujours été le cas. Nous regardons le marché avec une approche simple : où sont nos clients et où sont nos prospects ?



Ensuite, on prend la carte du pays et on regarde : quelle est la force de la marque ?



On a un réseau de 39 agences et franchisés. C’est un premier maillage. On recherche ensuite l’équilibre entre ventes directes et indirectes. En France la marque est très forte : le direct représente 70% de nos ventes.



Nous souhaitons être revendu uniquement par des TED Travel experience Designers qui comprennent le produit Club Med, qui l’ont expérimenté avec leur famille et qui pourront ainsi le proposeront quand ils auront identifié le bon prospect.