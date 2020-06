Yannick Faucon (EDV) : "Une agence savoir vendre aussi bien vendre Annecy que les chutes du Niagara..."

TourMaG.com - En tant que responsable régional des EDV, quels échos avez-vous du terrain ?



Yannick Faucon : Les premiers clients à revenir dans les agences ont été les plus difficiles, sans doute aussi les plus fragilisés par la crise.



Ils demandaient bien souvent des remboursements et ne voulaient pas entendre parler des bons à-valoir.



Il ne faut pas non plus seulement se focaliser dessus, car il y a aussi une grande masse de clients compréhensifs. D'après un sondage, 80% des clients acceptent le bon à-valoir et ont envie de voyager.



La réouverture reste toutefois très sporadique, avec une activité partielle comme règle. A priori, jusqu'en septembre, nous allons observer une période un peu blanche, puisque le mois d'août n'est pas spécialement propice aux affaires dans la distribution.



La montée en puissance se fera en septembre, avec une activité pleine pas avant l'automne.



TourMaG.com - Pour soutenir la demande, Michelle Kunegel appelait cette semaine à la création d'une "plateforme collaborative entre les CRT (Comité Régionaux du Tourisme) et les agences de voyages". Est-ce un projet d'actualité ?



Yannick Faucon : Justement, nous essayons au sein des EDV et au niveau régional de mettre en avant les différents produits en lien avec les CRT.



Il y a des richesses dans chaque région, l'idée étant de les faire remonter et de les mettre en musique sous forme de packages par le biais de réceptifs locaux à destination des agences de voyages.



Nous travaillons sur ce sujet, de façon plus poussée, avec les CRT.